Se realizó la Muestra de Educación Física de los Jardines Municipales de Federación

El Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, en la jornada de este miércoles, participó en las instalaciones del Auditórium de la ciudad, de la Muestra anual de Educación física de los tres Jardines municipales: Duendecito Travieso, Barquito de papel y El Principito.
El Intendente Bravo, estuvo acompañado por la Secretaria de Desarrollo Humano y Salud, Corina Rollano.
Esta fue una oportunidad para que los más pequeños compartan junto a sus familias parte de lo aprendido durante el año en cada uno de sus jardines.