Se realizó la Varieté Ambiental “Las Tejas Respira” en defensa del aire y el río

La jornada se constituyó como un espacio de encuentro comunitario que reunió a colectivos ambientalistas, organizaciones sociales y vecinos de distintos barrios de Concordia, quienes acompañaron el reclamo y participaron de las distintas propuestas.

Una tarde de participación y conciencia

Durante el desarrollo del evento hubo radio abierta, intervenciones musicales, poesía, feria informativa, muestra fotográfica y actividades destinadas a las infancias, con talleres y espacios recreativos pensados para que las familias pudieran sumarse a la convocatoria.

En ese marco, volvió a manifestarse la preocupación por la situación ambiental que atraviesa el barrio, particularmente por las emisiones de partículas provenientes de una planta industrial ubicada en la zona. Según expresaron los vecinos, la problemática continúa afectando la vida cotidiana y la calidad del aire.

Acompañamiento y continuidad del reclamo

Desde la organización destacaron el acompañamiento del colectivo Brote Nativo y la presencia de la diputada provincial Liliana Salinas, quien se acercó a la actividad.

Los vecinos remarcaron que el objetivo es sostener estos espacios de información, participación y construcción colectiva, promoviendo la conciencia ambiental y el trabajo articulado entre distintos sectores de la comunidad.

“Más allá de la actividad en sí, lo importante es que la comunidad y las organizaciones seguimos conectadas y trabajando por un ambiente sano”, señalaron desde Las Tejas Respira al cierre de la jornada.

La varieté dejó como saldo una tarde de expresión cultural, reflexión y compromiso ciudadano en torno a la defensa del ambiente en Concordia.