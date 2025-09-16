Se realizó un nuevo operativo de donación de órganos y tejidos en el hospital Masvernat

Se trata del segundo procedimiento de donación realizado en el nosocomio en lo que va del 2025. Con este caso, la provincia de Entre Ríos suma ya 59 operativos en lo que va del año, lo que refleja el compromiso de la comunidad y del sistema de salud con este gesto solidario.

Desde el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier) destacaron la labor de la Unidad Coordinadora de Trasplante del hospital y el acompañamiento de todo el personal en cada instancia del proceso.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos subrayó que esta acción fue posible gracias a la decisión de una familia entrerriana que, aún en medio del dolor por la pérdida de un ser querido, respetó su voluntad de donar. “Ese gesto permitió dar una nueva oportunidad de vida a quienes esperan”, señalaron desde la cartera sanitaria.

El operativo vuelve a poner en valor el compromiso de la sociedad y del personal de salud con la donación, un acto de profunda solidaridad que salva vidas.

