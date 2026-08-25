Se realizó una nueva asamblea del consejo del adulto mayor de Concordia

Uno de los principales puntos de la reunión fue el análisis de los resultados de la encuesta realizada previamente, que permitió establecer como prioridades el acceso a la salud, el trato digno y la protección de derechos, y las residencias de larga estadía. Estos ejes serán parte de la agenda de trabajo del Consejo.

Durante la asamblea también se avanzó en la organización de la tercera edición de “No me sueltes la mano”, que se realizará el 10 de septiembre, en el marco del Día de la Ancianidad. La jornada contará con la disertación de la directora de Adultos Mayores de Entre Ríos, psicóloga y magíster en Psicogerontología Graciela Mántaras, quien abordará la temática “Envejecimiento en el siglo XXI”.

Otro de los puntos acordados fue establecer una programación de actividades del Consejo hasta diciembre, con encuentros previstos un viernes de cada mes. En ese marco, se acompañará al Hospital Ramón Carrillo con un stand de enfermería en la Plaza 25 de Mayo, destinado a brindar asesoramiento a las personas mayores.

Asimismo, se definió acompañar los abordajes territoriales de la Municipalidad, fortaleciendo el trabajo conjunto y la presencia de las políticas destinadas a las personas mayores en los distintos sectores de la ciudad.

Finalmente, desde el Departamento de Política Tercera Edad se trabajará en un proyecto para llevar actividades de esparcimiento para las personas mayores que se encuentran en los centros de evacuados, incorporando propuestas recreativas y de acompañamiento.

De la Séptima Asamblea participaron la diputada provincial Carola Laner; la Concejal de JxE, Verónica del Boca; el director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui; la jefa del Departamento de Política Tercera Edad, Gladys Portugal; Margarita Cámara, de la Casa de los Abuelos “Gruta de Lourdes”; Roxana Fernández, del Hospital Carrillo; Mercedes Carbonara, del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia; Andrea Chirino, coordinadora del Hogar Isthilart; y Victoria Jáuregui.

Esta Asamblea permitió avanzar en una agenda común que pone como prioridades la salud, la protección de derechos, el acompañamiento y la participación de las personas mayores, articulando acciones entre las distintas instituciones y organismos que integran el Consejo Municipal del Adulto Mayor.