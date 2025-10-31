Se realizó una nueva edición del curso de manipulación de alimentos

La capacitación tuvo como objetivo brindar herramientas teóricas y prácticas para el correcto manejo de los alimentos, garantizando la inocuidad en los procesos de elaboración y comercialización. Al finalizar, los participantes reciben el Carnet Provincial de Manipulador de Alimentos, requisito indispensable para el desarrollo de actividades vinculadas al rubro gastronómico y alimenticio.

El director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó la importancia de esta propuesta: “El curso de manipulación de alimentos es una instancia muy valorada por los vecinos porque no solo les permite acceder a una certificación obligatoria, sino también mejorar sus condiciones laborales y emprendedoras. Desde el municipio seguimos generando herramientas concretas para el empleo y la formalización del trabajo en Concordia.”

Por su parte, la jefa del Departamento de Empleo, Claudia Cevey, subrayó la respuesta de la comunidad: “El cupo se completó rápidamente, lo que demuestra el interés de la gente en capacitarse. Queremos seguir acompañando a todos los que buscan oportunidades de formación y actualización laboral.”