Se reanudó el cobro de peajes en la Autovía Artigas

El cobro se realiza actualmente mediante el sistema manual electrónico a través de código QR en las siguientes estaciones:

Estación Zárate (Ruta Nacional 12 – Km 85), en ambos sentidos de circulación.

Estación Colonia Elía (Ruta Nacional 14 – Km 100), en sentido Sur–Norte.

Estación Yeruá (Ruta Nacional 14 – Km 240), también en sentido Sur–Norte.

Desde la concesionaria señalaron que en los próximos días se completará la instalación del equipamiento en la estación Piedritas, lo que permitirá habilitar el mismo sistema de cobro en sentido Sur–Norte.

Nuevas modalidades de pago

Asimismo, en las próximas horas comenzará a funcionar el sistema de pago contactless, que permitirá a los usuarios abonar el peaje con tarjeta de crédito o débito directamente en los dispositivos instalados en cabina, agilizando el paso y reduciendo los tiempos de espera.

Se recordó además que el sistema TelePASE continúa siendo la modalidad más rápida y económica para circular por el tramo concesionado, ya que cuenta con una tarifa equivalente al 50% del valor del pago manual electrónico.

Modernización del sistema

Desde Autovía del Mercosur destacaron que se avanza en un proceso progresivo de modernización de los sistemas de cobro, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y brindar mayor fluidez al tránsito en uno de los corredores viales más importantes de la región.