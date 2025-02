Se recuperó una vivienda social de Chajari que estaba desocupada y se entregó a una nueva familia

El acto tuvo lugar en la vivienda ubicada en barrio Verde de nuestra ciudad, con domicilio en calle Pte. Hugo Chávez N° 1725. La misma fue entregada a Rocío Janet Ibarra y a Diego Ricardo García, quienes se encuentran en primer lugar en el registro de aspirantes a viviendas sociales.

La primera en tomar la palabra fue la Secretaria de Gobierno y Hacienda Elisa Moix, quien felicitó a los beneficiarios «por la paciencia, por la oportunidad que les dan al Estado, porque en tiempos donde hay como una cultura de meterle para adelante y no poder ver las necesidades de al lado, me parece que es fundamental hacer hincapié en la función que tiene el Estado de poder asistir a las personas que no tienen otra posibilidad de tener una vivienda».

En este sentido destacó la importancia de «ser paciente y cumplir con todos los requisitos que pide el Órgano de la Vivienda. Rocío y su grupo familiar religiosamente presentaron durante los últimos 11 años todos los papeles necesarios para hoy tener 36.5 puntos, que es muchísimo en términos de necesidades que pasa esta familia que conozco hace muchos años, que sé que no tiene ninguna propiedad a su nombre, que sé que pasan muchas necesidades (…) ellos hoy cumplen con todo y gracias a la tenacidad de haber insistido año a año y presentado los papeles y haber cumplido con todo, hoy pueden recibir esta vivienda», manifestó.

Por último, Moix destacó «el trabajo de toda el área de vivienda, que hicieron un trabajo muy importante para poder recuperar la vivienda, porque no es un trámite sencillo, haberla dejado en condiciones, se la mejoró por completo, se hizo una renovación total en pintura, en obra, en cielorraso, plomería, para que hoy se la podamos entregar en condiciones y puedan acceder a lo que tanto esperaron»; agregando que «ojalá podamos ir por este camino, pudiendo hacer este tipo de justicia en viviendas que tienen que ocuparse porque son sociales y es un requisito del convenio de entrega que sean habitadas, se entregan para eso».

Luego se dirigió a los presentes el Intendente Marcelo Borghesan destacando que el destino de las viviendas sociales «se rige por una Ordenanza, se rige por el Órgano de la Vivienda, está reglamentado y ellos merecen tener la casa hoy porque, como bien dijo Elisa, durante 11 años renovaron todos los puntos que tienen que tener el organismo para poder acceder a la vivienda».

Indicándoles en este sentido «a esas familias que hoy están en el Organismo registradas, que no pierdan la esperanza, que lógicamente tienen que tener paciencia porque no son tantas las viviendas que podemos entregar durante el año, pero que bueno, así como en este barrio hemos entregado no hace mucho tiempo cuatro nuevas viviendas, hoy estamos entregando una más acá y seguramente este año vamos a avanzar en la construcción de algunas más, tenemos unos terrenos disponibles en este mismo barrio Verde, así que tengan confianza de que en algún momento se pueda acceder a una vivienda social».