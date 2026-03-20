Se refuerza la seguridad y el alumbrado público en diversos puntos de la ciudad de Concordia

En el marco de un programa integral de mantenimiento y modernización de los espacios públicos, la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia, informó los avances en los trabajos de videovigilancia y alumbrado realizados durante los últimos días.

Con el eje puesto en la prevención y la seguridad ciudadana, los equipos técnicos llevaron adelante la planificación, instalación y puesta en funcionamiento de un nuevo domo de videovigilancia en el Campo de los Deportes. Asimismo, se reactivó el domo ubicado en la intersección estratégica de San Lorenzo y Urquiza, garantizando una mayor cobertura del sistema de monitoreo urbano. Además, se realizó la conectividad para un nuevo punto de videovigilancia en la plazoleta del barrio Toronjal.

MEJORAS EN LA ILUMINACIÓN DE BARRIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

En simultáneo, se desarrollaron tareas de mantenimiento y optimización del alumbrado público en distintos sectores:

Plaza Godoy (Barrio La Bianca): Se realizaron trabajos de mantenimiento técnico en las luminarias del predio.

Calle La Pampa: Tareas de mejora en el sistema lumínico para garantizar una mayor visibilidad y seguridad para los transeúntes de la zona.

TRABAJO ARTICULADO EN LA COSTANERA

Por otra parte, la Dirección trabajó de manera coordinada con el Ente Costanera, se procedió a la reposición de luminarias en la zona del Arroyo Manzores que habían sido vandalizadas, devolviendo el servicio a un sector vital para el esparcimiento de las familias concordienses.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos destacaron que estas acciones forman parte de una política de gestión que prioriza la incorporación de tecnología y la presencia territorial para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.