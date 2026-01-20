Se registró un nuevo caso de gripe H3N2 y ya son dos los confirmados en Entre Ríos

De acuerdo al informe oficial, el nuevo caso de gripe corresponde al subclado K, la misma variante identificada en el contagio confirmado el pasado viernes. Con esta actualización, Entre Ríos se suma al grupo de provincias que presentan circulación de esta cepa de influenza.

A nivel nacional, entre el 18 de diciembre de 2025 y la fecha, se identificaron 28 casos del subclado K mediante secuenciación genómica. Los contagios se distribuyen en 14 jurisdicciones del país: cuatro en la provincia de Buenos Aires, tres en Mendoza, tres en Neuquén, dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos en Córdoba, dos en Corrientes, dos en Entre Ríos, dos en Santa Cruz, dos en Santa Fe, dos en Tierra del Fuego, y un caso en Chubut, La Pampa, La Rioja y Río Negro, respectivamente.

En cuanto al dengue, el Boletín Epidemiológico confirmó un nuevo caso en Entre Ríos, el cual presenta antecedente de viaje a Brasil. En el resto del país se notificaron 13 casos adicionales, de los cuales el 67% de las personas afectadas refirió haber viajado recientemente a países como Paraguay, México, Indonesia, Brasil, Sri Lanka, Pakistán y Cuba.

Desde las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de mantener las medidas de prevención, tanto para las enfermedades respiratorias como para el dengue, y recomendaron consultar de manera temprana ante la aparición de síntomas compatibles.