Miércoles 10 de septiembre de 2025
Se reinauguró la capilla del cementerio nuevo de Concordia

Durante el mediodía de este miércoles, mediante la realización de un oficio religioso, se procedió a la reinauguración de la Capilla del Cementerio Nuevo de nuestra ciudad. El histórico lugar fue remodelado y puesto en valor, gracias a la labor en conjunto de diferentes áreas de la Municipalidad de Concordia.
Redacción 7Paginas

Se realizaron intervenciones en el techo con el recambio de chapas, de canaletas y el sistema eléctrico del lugar, además de trabajos de pintura en general, colocación de cuadros, recuperación de los bancos y de la cruz principal.

La directora del Cementerio, Claudia Otaegui, remarcó la importancia de los trabajos, dado su uso permanente, por un lado, y el significado que adquiere este espacio para muchas personas. “Se utiliza mucho, no solamente con la realización de las tradicionales misas por el Día del Padre o de la Madre, sino que varias familias nos piden poder hacer uso cuando se produce la pérdida de un ser querido”.

Estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Urbano Alejandro López; el Subsecretario de Servicios Públicos Roberto Oscar Ramírez; el Jefe del Departamento de Mantenimiento de Edificios. Municipales Javier Grimaldi y la concejal Verónica Del Boca.

 

 