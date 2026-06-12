Se reprograma el inicio del “Mundialito de fútbol social 2026”

El torneo dará comienzo el próximo sábado 20 de junio a partir de las 14:00 horas, en el Estadio Ciudad de Concordia, ubicado en calle Arruabarrena 297, frente al Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues.

Este certamen de fútbol infantil, que se desarrollará a lo largo de cuatro fechas, reunirá a niños de distintos barrios de la ciudad en el marco de los programas “Red Deportiva Social” y “Referentes Deportivos Barriales”, impulsados por el municipio con el objetivo de promover el acceso al deporte, la inclusión y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Participarán equipos de las categorías comprendidas entre los años 2014 y 2020, representando a barrios como San Miguel, Fátima, Cuelho, Camba Paso, Camba Pasito, La Roca, Colonia Roca, 27 de Noviembre, Benito Legerén, La Bianca y el Asentamiento La Bianca, entre otros.

Desde la Subsecretaría de Deportes destacaron la importancia de estos espacios que permiten fomentar valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo, consolidando el rol del deporte como herramienta de inclusión social en cada barrio de Concordia.

Se invita a toda la comunidad a acompañar esta jornada el próximo sábado 20 de junio, para compartir junto a los más chicos una tarde de deporte, alegría y encuentro.