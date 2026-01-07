Se reprograma la venta del sector VIP Turista del Carnaval de Concordia

Desde la organización aclararon que la modificación no afecta al resto de las localidades. En ese sentido, la venta de entradas para la Sexta Noche del Carnaval 2026, prevista para el sábado 21 de febrero, así como la comercialización del nuevo sector de mesas en el Área VIP (Sector Inicial), se realizará con total normalidad, respetando las fechas y modalidades que ya habían sido anunciadas.

Asimismo, se informó que en los próximos días se dará a conocer oficialmente la nueva fecha de habilitación para la venta del sector VIP Turista, la cual será comunicada a través de los canales institucionales del Carnaval de Concordia.

Desde el Ente Permanente de Carnaval agradecieron la comprensión del público y destacaron que continúan trabajando para ofrecer un Carnaval cada vez más organizado, accesible y de calidad, reafirmando su valor cultural, social y turístico para la ciudad de Concordia.