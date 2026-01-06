Se reprogramó el inicio de los trabajos y el cobro del peaje en la Autovía 14

Como consecuencia de esta modificación, el inicio de la operatoria sobre las Rutas Nacionales Nº 12 y Nº 14, a cargo de la empresa Autovía del Mercosur, comenzará el miércoles 7 de enero. A partir de esa fecha se pondrán en marcha las tareas de mantenimiento y puesta en valor del corredor vial, además de retomarse el cobro en las distintas estaciones de peaje.

Desde la firma señalaron que los trabajos previstos apuntan a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad en uno de los corredores más importantes del país, especialmente en plena temporada estival, cuando se incrementa de manera considerable el flujo vehicular.

De esta manera, se confirmó que tanto el inicio de las obras como la implementación del sistema de peaje quedarán habilitados desde el miércoles, una vez cumplidos los pasos administrativos correspondientes.