Se rindió un emotivo homenaje a Jorge Busti en Concordia

El Frente Entrerriano Federal realizó un homenaje al exgobernador Jorge Busti al cumplirse cuatro años de su desaparición física, ocurrida el 20 de diciembre de 2021. El encuentro partidario, llevado a cabo en la ciudad de Concordia, incluyó además un reconocimiento a más de veinte dirigentes y militantes históricos del peronismo concordiense, en un emotivo acto de valoración de la trayectoria y el compromiso social, desarrollado en el Centro Cultural Arandú. La actividad fue encabezada por los vicepresidentes del partido, Florencia Busti y Daniel Cedro; el ex presidente del FEF, Claudio Ava Aispuru y el presidente del Congreso Provincial, Jorge Móndolo;

La hija del ex gobernador, Florencia Busti explicó el sentido de la actividad: «Desde el Frente Entrerriano Federal creemos que es necesario reconocer y honrar la tarea militante de muchos compañeros y compañeras que, desde la recuperación de la democracia en adelante, acompañaron en distintos momentos de su trayectoria política a Jorge Busti. Ese es el camino que estamos transitando: comenzar por Concordia, volver a tomar contacto con quienes fueron protagonistas de esa historia y recuperar, a través de su experiencia y compromiso, un legado que también se transmite y se proyecta hacia las nuevas generaciones».

Por su parte, Daniel Cedro, habló sobre el presente del peronismo: «Tenemos que dar vuelta la página y proyectar hacia el futuro, pero hacerlo con honestidad y memoria. Reconociendo que dentro de nuestras propias filas del peronismo, muchas veces al amparo de grandilocuentes declaraciones de lealtad, hubo dirigentes que llevaban sobre su cabeza un cartel luminoso indicando cuál era su precio. Esa autocrítica es inevitable si queremos iniciar un verdadero proceso de cambio y reconectar con la sociedad».

A su turno, el ex presidente del FEF, Claudio Ava Aispuru destacó: «El peronismo podrá volver a ser una opción real para los entrerrianos y concordienses en la medida en que dejemos de enfrascarnos en discusiones internas y concentremos todas nuestras energías en la construcción de una estrategia común. Hoy tenemos una oportunidad: 2026 es un tiempo político que no es electoral y que debe servirnos para pensar, planificar y trazar un horizonte claro de propuestas para la provincia y la ciudad, con el objetivo de alcanzar un diagnóstico preciso y elaborar propuestas concretas que conformen una plataforma de cara a 2027, capaz de ofrecer una alternativa superadora a lo existente. Para ello, es indispensable que el justicialismo recupere y recree los equipos político-técnicos en cada una de las áreas de gobierno, un ámbito de trabajo que siempre impulsó y promovió Jorge Busti».

En ese sentido, agregó: «al cumplirse cuatro años de su partida, estamos recordando a Jorge Busti a través de militantes sociales, barriales y gremiales de distintas seccionales de Concordia. Cada uno pudo compartir vivencias y momentos junto a Jorge, y hubo una coincidencia clara: su presencia sería hoy muy necesaria en este momento difícil para el peronismo. Pero también es cierto que él mismo nos recordaría que es en las etapas más complejas cuando hay que redoblar los esfuerzos, poner el pecho y seguir adelante. El peronismo ha atravesado numerosas adversidades a lo largo de su historia y siempre ha sabido recomponerse, encontrando en la militancia y en la organización la fuerza para volver a ponerse de pie».

Abel González, ex presidente del Concejo Deliberante de Concordia, realizó un pormenorizado detalle de todas las obras llevadas adelante durante las gestiones de Jorge Busti, focalizando especialmente en las que se concretaron en Villa Zorraquín. En ese marco, afirmó: “si todo esto, que es interminable, se hizo solamente por Villa Zorraquín, imagínense todo lo que se logró por Concordia y por la provincia”, y citó como ejemplos concretos grandes concreciones como la Defensa Sur, la nueva Costanera y el hospital Delicia Concepción Masvernat.