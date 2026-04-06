Se rompió la Rosca de Pascua del PJ Concordia por hacerla un viernes Santo

El cónclave de este viernes, no fue el primero, sino el segundo de una seguidilla de reuniones que tienen que ver con el hacer político partidario del justicialismo de Concordia.

De la tertulia participaron dirigentes como Enrique Cresto, Armando Gay, Gustavo Díaz, Marcelo Cresto, autoridades del Consejo Provincial del PJ Entre Ríos, como Mayda Cresto y Aldo Alvarez. En representación de Gustavo Bordet, participó Gloria Warner y Lía Solís en representación de Angel Giano. En representación del PJ Concordia, Javier Orduna y Facundo Pérez. Como concejales estuvieron, Claudia Villalba y Carolina Amiano respectivamente.

Cabe aclarar que ninguno de los congresales del departamento Concordia del PJ, fueron convocados a estas reuniones.

Algunos de los puntos que se trataron fueron sobre la grave situación social que se vive en la actualidad. El desempleo y otros temas de interés local. También se trataron temas que se venían charlando desde un primero momento, que tienen que ver con la forma de buscar la unidad del peronismo concordiense y de cual sería la metodología mas potable para dirimir las diferencias y superar así las heridas producidas en las últimas internas.

Pero todo empezó a descomponerse cuando se habló sobre una publicación de la primera reunión en donde se filtraron algunos nombres en medios digitales. Uno de los presentes en el lugar, aseguró a Diario del SUR Digital, que la operación proviene de medios allegados al dirigente Guillermo Michel, cuyo interés es lograr que Concordia no logre la tan anhelada unidad.

De esa publicación se desprende las apreciaciones que el concejal Pablo Bovino hizo al respecto y que fueron publicadas por Diario del SUR Digital en el día de ayer. “Si Bordet, Cresto y parte de la dirigencia creen que alguien sintetiza el peronismo de Concordia y le dicen a la militancia que hay que ir con Ángel por Giano, yo no estoy en ese canal. Tendremos que ir por otro lado”, había afirmado el edil. Con esas aseveraciones, Bovino no participó de la reunión de este viernes por la noche.

La mentira de una puja generacional y las mañas de los jóvenes de la vieja política

Sobre la tan mentada puja generacional que dicen algunos pícaros que existe es totalmente falsa. Lo que sí existe en la militancia del pejotismo local, es un total individualismo y afán de ocupar cargos. Se entiende que el trasvasamiento generacional se debe dar de manera paulatina y no a los atropellos, faltándole el respeto a aquellos que nos precedieron. Los mismos que hoy alzan la voz para realizar internas claras, son los mismos que hace apenas unos meses militaron para las candidaturas de Bahl y Michel. Sí, esos mismos jóvenes de la vieja política, que se opusieron a realizar internas claras y que señalaron con el dedo a aquellos compañeros que cansados de tanto manejo espurio, decidieron jugar por afuera.