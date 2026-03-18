Se salvó de milagro: vecino de La Bianca cayó de un árbol y se incrustó una planchuela

Según se informó a 7Paginas, el hecho tuvo lugar alrededor de las 19:30 horas, cuando personal de Bomberos Zapadores acudió a un llamado de emergencia en la zona.

Al llegar, los efectivos encontraron a la víctima tendida en el suelo con una planchuela incrustada en el muslo de su pierna izquierda. Ante la gravedad de la situación, procedieron de inmediato a cortar el elemento metálico —de aproximadamente 2 centímetros de ancho por 2,5 milímetros de espesor— utilizando una tijera corta pernos, logrando liberar al hombre.

Accidente y traslado

De acuerdo al testimonio del propio damnificado, el accidente ocurrió cuando se encontraba subido a un árbol de palta realizando tareas de cosecha. En un momento, resbaló y cayó, impactando contra la estructura metálica que le provocó la lesión.

Tras el rescate, fue trasladado en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibió atención médica.

El hecho generó conmoción en el barrio, ya que, pese a la gravedad del episodio, el hombre logró sobrevivir, en lo que muchos calificaron como un verdadero milagro.