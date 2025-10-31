Se secuestraron en Concordia más de mil kilos de pescado en un operativo de fiscalización

El operativo fue resultado del trabajo conjunto entre personal de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales Brigada Concordia, quienes mantienen un esquema coordinado de control y fiscalización de los recursos naturales en toda la provincia.

El procedimiento se originó a partir de una denuncia vinculada a irregularidades detectadas el martes pasado por personal de la Brigada Villaguay, durante un control realizado sobre las rutas Provincial N° 20 y Nacional N° 18.

La Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, a través de la Brigada Concordia, llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Concordia, en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial de Pesca N°4892 y a la Ley N° 11174 de Protección del Dorado, reglamentada por el Decreto N° 726/25.

Durante el allanamiento, el personal policial secuestró cinco freezer, una balanza marca Systel, un martillo y una barreta de hierro, cuatro delantales blancos, una chaira, tres cuchillos de cabo blanco, un pilón azul, bandejas y cunetas plásticas, además de rollos de bolsas e internillos utilizados para el procesamiento y conservación del producto.

Como resultado del procedimiento se decomisaron un total de 1.087 kilos de pescado, de los cuales correspondían a 101 dorados (aproximadamente 1000 kg); 6 ejemplares de patí (35 kg), 22 sábalos despinados (22 kg) y 30 kg de retazos de boga.

Todo el material ictícola fue decomisado y destinado a su posterior desnaturalización, conforme lo establece la normativa vigente. Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos destacaron que este tipo de operativos son el resultado de una labor articulada entre las áreas de control y fiscalización provincial, orientada a preservar los recursos naturales y garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales y de pesca.