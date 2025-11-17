Se supo que el cabecilla del atraco a la estación de servicio de Chajari, es un pionero en golpes comando y se conocieron detales de cómo fue su detención

Cabe recordar que el senado hecho ocurrió en julio del presente año, cuando el prófugo junto a otros delincuentes, llegó a la estación de servicio ubicada en la intersección de Av. Dr. Casillas y Nicaragua a bordo de dos vehículos. Tras violentar las puertas de ingreso, accedieron a la planta alta del establecimiento, donde se alzaron con 800.000 dólares, 50 millones de pesos, cheques por 80 millones de pesos y otros bienes.

En ese momento, durante la investigación, la policía local realizó varios allanamientos que permitieron la detención de cinco integrantes de la banda. A partir de estos avances, se estableció que el principal sospechoso se había fugado hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Ante esta situación, la Unidad Fiscal de Chajarí del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, a cargo del Dr. Matías Argüello De la Vega, solicitó la colaboración de la División Homicidios de la PFA, reconocida por su vasta experiencia en la localización de fugitivos de alta peligrosidad.

Según supo 7Paginas, los investigadores iniciaron así una serie de tareas que permitieron determinar que el delincuente era considerado pionero en golpes comando y robos de mercadería en tránsito, utilizando para ello inhibidores de señal importados. También se constató que contaba con un extenso prontuario que se remonta a 2005, con antecedentes por delitos contra la propiedad, encubrimiento, falsificación, robos en poblado y en banda, privación ilegítima de la libertad y asaltos a mano armada, entre otros.

En el marco de las tareas de búsqueda, los detectives establecieron que el prófugo era propietario de un lavadero de autos en el barrio porteño de Villa Lugano. Con autorización judicial, se montó un discreto dispositivo de vigilancia que permitió capturarlo en la vía pública, sobre Miralla al 3300.

El detenido, argentino de 48 años, quedó a disposición del Juzgado de Garantías de Chajarí, provincia de Entre Ríos, a cargo del Dr. Darío Mautone, imputado por el delito de “Robo en poblado y en banda”.