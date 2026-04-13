Se termina la «tregua» primaveral: la semana comienza con lluvias e inestabilidad en la región de Salto Grande

Los vecinos de Concordia y la zona de Salto Grande deberán volver a sacar los paraguas. Luego de un domingo que regaló condiciones casi primaverales, el pronóstico para los próximos días indica un marcado cambio en el tiempo, dominado por la humedad y la probabilidad de lluvias persistentes.

Lunes: Desmejora hacia la noche

La semana laboral arranca con una mañana mayormente nublada y una temperatura mínima de 16°C. A medida que avance el día, el termómetro alcanzará los 26°C, pero la atmósfera se volverá más pesada debido a una humedad que rozará el 88%. Para la tarde y la noche, el SMN ya anuncia un 40% de probabilidades de tormentas aisladas.

El martes, el día más complicado

De acuerdo al reporte oficial, el martes será la jornada de mayor inestabilidad en la región. Con una mínima de 17°C y una máxima de 25°C, se prevé un 70% de probabilidades de tormentas que se extenderían durante todo el día. Se recomienda precaución a quienes deban transitar por las rutas de la zona.

Miércoles y jueves: Inestabilidad persistente

La mejora se hará esperar. Para el miércoles, se anticipa un ascenso en la temperatura mínima, que se ubicará en los 20°C, con una máxima de 25°C. El cielo continuará cubierto con probabilidades de lluvias y chaparrones aislados durante toda la jornada.

El jueves mantendrá la misma tónica durante la mañana, con un 40% de chances de chaparrones. Recién hacia la tarde se espera que las condiciones comiencen a mejorar lentamente, dejando un cielo mayormente nublado pero ya sin precipitaciones, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C y los 24°C.

¿Cuándo vuelve el sol?

Según las proyecciones actuales, el sol volvería a asomar recién el viernes. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, sin anuncios de lluvia y temperaturas muy agradables: una mínima de 16°C y una máxima de 25°C, marcando un cierre de semana mucho más estable para la Capital del Citrus.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas