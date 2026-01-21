“Se terminó el negocio para unos pocos”: el Club Ancel vuelve a su histórico predio en la zona norte de Concordia

Cabe recordar que el predio había sido adquirido tiempo atrás por el Sindicato de la Fruta, aunque el Club Ancel —que utilizaba la cancha desde mucho antes de esa compra— fue desplazado del lugar. En los últimos años, las instalaciones permanecían prácticamente abandonadas y bajo custodia de personas vinculadas a la ex conducción del gremio, encabezada por Alcides Camejo. Según se denunció, el espacio era alquilado a terceros sin rendición de cuentas, generando además reiteradas quejas de los vecinos por ruidos molestos y actividades nocturnas.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Iván Amaro destacó la importancia del acuerdo alcanzado. “Con la firma de este comodato damos un paso importante hacia la normalización de las actividades del Club Ancel, pero también hacia una reivindicación social y deportiva. Es una institución de la zona que realiza una gran tarea de contención con los gurises de la barriada y que había sido, de alguna manera, expulsada de su lugar”, señaló.

Amaro explicó que el comodato permitirá reactivar las prácticas deportivas en distintas categorías, con días y horarios establecidos, y trabajar de manera conjunta en la contención social de niños y jóvenes. “El deporte es fundamental para las edades formativas, no solo para la salud física sino también para mantener a los chicos alejados de la calle. Creemos que esta es una reivindicación importante para los barrios de ese sector, y para toda la zona norte de Concordia”, afirmó.

El interventor también confirmó que, tras asumir, recibió denuncias sobre el uso irregular del predio. “Se subalquilaba el espacio del sindicato y esos ingresos nunca se rindieron en beneficio de los afiliados. Por el contrario, eran para beneficio personal de ex dirigentes. Por eso realizamos la denuncia correspondiente por usurpación y tomamos medidas como el retiro del medidor de energía, ya que había consumo de alcohol y hasta denuncias vinculadas al consumo de estupefacientes”, explicó.

En ese sentido, Amaro remarcó que la intervención continuará denunciando cualquier hecho delictivo que se detecte y trabajando para recuperar bienes y espacios en favor de los afiliados y de la comunidad. “Este comodato no solo devuelve al Club Ancel su cancha emblemática, sino que también pone en valor las instalaciones del sindicato y corta de raíz con los desmanejos que encontramos. Es una muestra más del estado de desorden y desequilibrio en el que se encontraba el gremio”, sostuvo.

Finalmente, adelantó que se evalúa ampliar el uso social del predio. “Estamos dispuestos a dialogar con instituciones educativas de la zona para que, si necesitan el espacio para actividades deportivas o recreativas, también puedan utilizarlo en días y horarios acordados. La idea es fortalecer el tejido social y devolver estos espacios a la comunidad”, concluyó.