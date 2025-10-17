7PAGINAS

Jueves 16 de octubre de 2025
Se trabaja para la construcción de 15 viviendas en Concordia

Es fruto del convenio de asistencia técnica y financiera a gobiernos locales firmado entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y la municipalidad de Concordia. A través del programa Ahora Tu Hogar, se invertirán más de 650 millones de pesos, con plazo de obra de 12 meses corridos.
La firma se realizó con la presencia del presidente del IAPV, Manuel Schönhals, y el Intendente Francisco Azcué; el vocal del organismo, Aníbal Steren, el titular del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (Invytam), Matías Dupleich, y el director de la Regional Salto Grande, Alfonso Sa.

Al respecto, el titular del IAPV afirmó que «brindar unidades habitacionales a la gente es uno de los actos que uno más espera y que más dignifica a la gestión pública».

El funcionario destacó la importancia de la gestión provincial «de mantener un contacto permanente con los gobiernos locales, atendiendo sus demandas y buscando de manera conjunta soluciones a la gran cantidad de problemas que aún persisten, uno de ellos es la demanda habitacional».

Por su parte, el intendente Azcué agradeció «a las autoridades del IAPV y a nuestro gobernador por acompañarnos, por invertir en nuestra ciudad y cumplir con su compromiso».

Seguidamente, indicó que «desde el municipio y desde el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (Invytam) venimos trabajando de forma articulada». Y añadió: «Con estos recursos vamos a construir otras 15 viviendas y así poder seguir avanzando en este barrio Agua Patito, donde por la dejadez de gestiones anteriores se vio frustrado ese desarrollo».