Se trabaja para la construcción de 15 viviendas en Concordia

La firma se realizó con la presencia del presidente del IAPV, Manuel Schönhals, y el Intendente Francisco Azcué; el vocal del organismo, Aníbal Steren, el titular del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (Invytam), Matías Dupleich, y el director de la Regional Salto Grande, Alfonso Sa.

Al respecto, el titular del IAPV afirmó que «brindar unidades habitacionales a la gente es uno de los actos que uno más espera y que más dignifica a la gestión pública».

El funcionario destacó la importancia de la gestión provincial «de mantener un contacto permanente con los gobiernos locales, atendiendo sus demandas y buscando de manera conjunta soluciones a la gran cantidad de problemas que aún persisten, uno de ellos es la demanda habitacional».

Por su parte, el intendente Azcué agradeció «a las autoridades del IAPV y a nuestro gobernador por acompañarnos, por invertir en nuestra ciudad y cumplir con su compromiso».

Seguidamente, indicó que «desde el municipio y desde el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (Invytam) venimos trabajando de forma articulada». Y añadió: «Con estos recursos vamos a construir otras 15 viviendas y así poder seguir avanzando en este barrio Agua Patito, donde por la dejadez de gestiones anteriores se vio frustrado ese desarrollo».