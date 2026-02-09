Se viene el festival con sabor a Pollo en Viale

Del lanzamiento participaron el secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, quien destacó la importancia del acompañamiento del Estado en este tipo de iniciativas: “Para el gobierno provincial es fundamental apoyar estos espacios, porque los festivales populares movilizan a muchísima gente, generan trabajo para artistas y emprendedores, impulsan el movimiento económico y fortalecen la identidad entrerriana”.

El presidente municipal de Viale, Carlos Weiss, expresó: “Desde el municipio estamos muy contentos. Habrá una excelente propuesta gastronómica y musical e invitamos a todos a participar”.

La conferencia de prensa contó con la presencia del secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft; la viceintendenta de Viale, Alejandrina Bruno; el presidente del Club Atlético Arsenal de Viale, Luciano Sione y el artista entrerriano Juan Manuel Bilat, recientemente distinguido en el Festival Nacional de Cosquín. Como cierre del encuentro, se realizó una degustación de platos típicos elaborados a base de pollo, como anticipo de lo que se vivirá durante el evento.

Sobre el festival

Según lo informado a 7Paginas, la programación comenzará a las 19.30 con el Concurso con Sabor a Pollo, mientras que la inauguración oficial será a las 21. En el escenario se presentarán Popi Giménez, Gabriel Cáceres y Los Mansos del Chamamé, Gildas Bailanta, Monchito Merlo, Maravillas Alemanas, Juan Manuel Bilat y Grupo Cali.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos hasta el 13 de febrero, mientras que en puerta costarán 20.000 pesos. Además de los espectáculos musicales y el concurso gastronómico, el Paseo Ferroviario contará con un Paseo de Artesanos y Emprendedores y una cantina con una amplia variedad de comidas a base de pollo y otras propuestas gastronómicas.