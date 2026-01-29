Se viene en Federación el “Cross Aventura de los Enamorados”

Desde la organización destacaron el muy buen número de inscriptos, que ya supera los 180 preinscriptos, con una importante presencia de atletas provenientes de Buenos Aires, además de corredores de distintos puntos de Entre Ríos y del Uruguay.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, el referente de la agrupación, Marcos Bauche, señaló: “gracias a Dios tenemos muy buena recepción. Ya está definido el circuito, marcado y medido, y estamos cuidando todos los detalles. Las remeras ya están listas y las vamos entregando a medida que se inscriben los corredores”.

La entrega de kits para los atletas de Federación se realizará el viernes 13 por la mañana en la Dirección de Deportes, mientras que los corredores de otras localidades los recibirán el día de la carrera.

Un circuito exigente y con espíritu de aventura

El recorrido será un verdadero cross de aventura, con salida frente al Parque Acuático. Tras un breve tramo de calle, los corredores ingresarán a sectores de pasto, cruzarán un arroyo profundo, pasarán por debajo de un puente y luego atravesarán un campo privado con zonas de bañados, lagunas y monte. El circuito total tendrá aproximadamente 4.600 metros, con sectores de campo seco en la parte final.

Bauche remarcó que el trazado cuenta con cinco lagunas, algunas con agua hasta la rodilla, otras hasta la cintura y una con sectores que alcanzan el pecho, lo que hará que la prueba sea aún más exigente.

Las distancias serán de 5 y 10 kilómetros, aunque algo más cortas por las características del terreno. Además, habrá categorías para menores, con mini kit para niños de 4 a 8 años (200 metros) y kit para chicos de 9 a 13 años (500 metros), todos con premios, medallas y podio.

Apoyo institucional y proyección a futuro

La competencia cuenta con el acompañamiento del Municipio de Federación, las áreas de Deportes y Turismo, que colaboran con logística, premios, kits y la utilización de los sanitarios del sector de la pileta semiolímpica del Parque Acuático.

“La idea es que esta carrera se instale como una propuesta de verano y mantenerla todos los años en febrero”, adelantó Bauche, destacando el interés que ya despierta en corredores de toda la provincia y de otras regiones del país.

Ademas, acotó que entre todos los participantes de esta prueba se sorteara un viaje a La Falda-Cordoba de cinco dias y tres noches para dos personas.

Inscripciones

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través de la plataforma Crono Francolini, buscando la fecha del 14 de febrero – Cross Aventura de los Enamorados, donde se encuentra toda la información sobre categorías, modalidades individuales y en dupla, además de las pruebas para menores.

Federación se prepara así para una verdadera fiesta deportiva, que promete aventura, naturaleza y una gran convocatoria en una fecha muy especial.