Se viene Expo Feliciano Produce Moda 2026

La ciudad de San José de Feliciano se consolidará una vez más como el epicentro de la producción, la creatividad y el diseño regional al albergar una nueva edición de la Expo Feliciano Produce Moda 2026. El evento, organizado por el municipio local, promete una jornada que conjugará una masiva feria de emprendedores, espectáculos artísticos para toda la familia y su ya tradicional desfile de moda con una fuerte identidad local.

Desde la organización confirmaron que la feria de emprendimientos contará con la participación de más de 70 stands. En este espacio, productores, artesanos y emprendedores de Feliciano, así como de localidades vecinas como Federal y Chajarí, exhibirán el potencial de la región en rubros clave como indumentaria, gastronomía, decoración y diseño sustentable.

El intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, puso en valor el constante crecimiento que viene experimentando este evento año tras año y subrayó la autenticidad de la propuesta: “Todos los productos que se van a exponer son elaboraciones locales. Es una excelente oportunidad no solo para que los visitantes conozcan la enorme calidad de lo que se produce en nuestra región, sino también para fomentar y consolidar vínculos comerciales estratégicos entre las localidades vecinas”, destacó el presidente municipal.

Una pasarela con sello local y comercial

El broche de oro de la jornada estará a cargo del tradicional desfile de moda, un show de alta producción visual que tendrá una duración aproximada de dos horas sobre la pasarela.

Este año el desfile celebra su duodécima edición e incorpora una novedad histórica para el sector: además de las prendas exclusivas confeccionadas por los artesanos de la zona, la pasarela presentará las colecciones y tendencias de las tiendas de ropa y comercios locales. Desde el equipo organizador indicaron que esta ampliación busca consolidar un evento totalmente inclusivo y representativo, brindando una vitrina masiva y mayor visibilidad al comercio de indumentaria de Feliciano.El evento estará acompañado por una atractiva grilla de espectáculos artísticos y actividades culturales pensadas para todas las edades. Con entrada libre y gratuita, la Expo Feliciano Produce Moda 2026 se perfila como la cita obligada para visibilizar, apoyar y celebrar el trabajo de quienes apuestan día a día al desarrollo regional a través del emprendedurismo y el diseño.

Por Pedro Martinez