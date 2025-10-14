7PAGINAS

Lunes 13 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Se viene la Expo Concordia Produce 2025: producción, conocimiento e innovación en un mismo espacio

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, anunció la realización de la Expo Concordia Produce 2025, un evento que promete ser el punto de encuentro más importante del año para los sectores productivos, industriales, académicos y emprendedores de la región.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Tal lo anticipado por 7Paginas, la exposición se llevará a cabo los días viernes 17 y sábado 18 de octubre en el Centro de Convenciones y el Parque Central Viñedos Moulins, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Un espacio que une producción, conocimiento e innovación

Consolidada como una cita clave en la agenda regional, la Expo Concordia Produce busca fomentar la vinculación entre empresas, instituciones, universidades y organismos públicos, promoviendo el intercambio de saberes, la generación de oportunidades y el desarrollo económico local y regional.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán participar de conferencias, rondas de negocios, exhibiciones y charlas temáticas, que permitirán conocer experiencias, herramientas y tendencias del mundo productivo actual.

Actividades destacadas

El viernes 17, la jornada se abrirá a las 9:30 horas con el acto inaugural, seguido por la apertura de los stands de producción, industria, comercio e instituciones. Habrá una ronda de negocios entre empresas y emprendedores, y una conferencia a cargo de la especialista en Relaciones Económicas Internacionales Cynthia Cabrol.

Por la tarde, se presentará la línea Agro del IAPSER y se desarrollarán actividades universitarias. El cierre del día estará a cargo del economista Lic. Fernando Marull, quien brindará la conferencia magistral “Economía Post Elecciones”, abordando las perspectivas económicas y los desafíos del nuevo escenario nacional.

El sábado 18, la atención se centrará en el CIVERCON (Congreso Internacional de Vinculación Económica Regional), con la participación de destacados referentes nacionales e internacionales. También se presentarán trabajos universitarios y se realizarán charlas sobre Economía del Conocimiento, Digitalización Tributaria y Oratoria Empresarial.

El cierre académico contará con las conferencias magistrales del Lic. Héctor Laca (“Desarrollo Regional”) y del Dr. Ing. Sergio D. Salimbeni (“Inteligencia Artificial en la Producción”).

Finalmente, a las 19:00 horas, se realizará el acto de cierre binacional titulado “Descubriendo la magia de la frontera: Una región turística binacional”, encabezado por el intendente de Concordia, Dr. Francisco Azcué, y el intendente de Salto (R.O.U.), Dr. Carlos Albisu, con la moderación de un representante del EMCOTUR. Este momento simbolizará la integración y cooperación entre ambas ciudades fronterizas.

“Una muestra de la identidad productiva de Concordia”

El secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer, subrayó la importancia del evento y extendió la invitación a toda la ciudadanía:

“La Expo Concordia Produce representa la identidad y la fuerza productiva de nuestra ciudad. Es un espacio donde el conocimiento, la tecnología y el trabajo se encuentran para proyectar un futuro con más desarrollo. Invitamos a los vecinos, empresarios, estudiantes y familias a participar y conocer lo mejor de Concordia y de toda la región”.

La Expo Concordia Produce 2025 será una oportunidad única para descubrir la innovación, la creatividad y el potencial productivo que hacen de la región un motor en crecimiento.

 