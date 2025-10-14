Se viene la Expo Concordia Produce 2025: producción, conocimiento e innovación en un mismo espacio

Tal lo anticipado por 7Paginas, la exposición se llevará a cabo los días viernes 17 y sábado 18 de octubre en el Centro de Convenciones y el Parque Central Viñedos Moulins, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Un espacio que une producción, conocimiento e innovación

Consolidada como una cita clave en la agenda regional, la Expo Concordia Produce busca fomentar la vinculación entre empresas, instituciones, universidades y organismos públicos, promoviendo el intercambio de saberes, la generación de oportunidades y el desarrollo económico local y regional.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán participar de conferencias, rondas de negocios, exhibiciones y charlas temáticas, que permitirán conocer experiencias, herramientas y tendencias del mundo productivo actual.

Actividades destacadas

El viernes 17, la jornada se abrirá a las 9:30 horas con el acto inaugural, seguido por la apertura de los stands de producción, industria, comercio e instituciones. Habrá una ronda de negocios entre empresas y emprendedores, y una conferencia a cargo de la especialista en Relaciones Económicas Internacionales Cynthia Cabrol.

Por la tarde, se presentará la línea Agro del IAPSER y se desarrollarán actividades universitarias. El cierre del día estará a cargo del economista Lic. Fernando Marull, quien brindará la conferencia magistral “Economía Post Elecciones”, abordando las perspectivas económicas y los desafíos del nuevo escenario nacional.

El sábado 18, la atención se centrará en el CIVERCON (Congreso Internacional de Vinculación Económica Regional), con la participación de destacados referentes nacionales e internacionales. También se presentarán trabajos universitarios y se realizarán charlas sobre Economía del Conocimiento, Digitalización Tributaria y Oratoria Empresarial.

El cierre académico contará con las conferencias magistrales del Lic. Héctor Laca (“Desarrollo Regional”) y del Dr. Ing. Sergio D. Salimbeni (“Inteligencia Artificial en la Producción”).

Finalmente, a las 19:00 horas, se realizará el acto de cierre binacional titulado “Descubriendo la magia de la frontera: Una región turística binacional”, encabezado por el intendente de Concordia, Dr. Francisco Azcué, y el intendente de Salto (R.O.U.), Dr. Carlos Albisu, con la moderación de un representante del EMCOTUR. Este momento simbolizará la integración y cooperación entre ambas ciudades fronterizas.

“Una muestra de la identidad productiva de Concordia”

El secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer, subrayó la importancia del evento y extendió la invitación a toda la ciudadanía:

“La Expo Concordia Produce representa la identidad y la fuerza productiva de nuestra ciudad. Es un espacio donde el conocimiento, la tecnología y el trabajo se encuentran para proyectar un futuro con más desarrollo. Invitamos a los vecinos, empresarios, estudiantes y familias a participar y conocer lo mejor de Concordia y de toda la región”.

La Expo Concordia Produce 2025 será una oportunidad única para descubrir la innovación, la creatividad y el potencial productivo que hacen de la región un motor en crecimiento.