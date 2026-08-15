Se viene un fin de semana inestable: rige alerta amarillo por tormentas fuertes para Concordia y la región

El tiempo comenzará a desmejorar sensiblemente en Entre Ríos y la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un período de inestabilidad con lluvias, lloviznas y tormentas de variada intensidad que afectarán a la provincia desde este fin de semana y que se mantendrán hasta bien entrada la próxima semana.

Para el caso de Concordia y los departamentos Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, la atención está puesta en el domingo, jornada para la cual el organismo nacional emitió un alerta amarillo por tormentas.

Sábado: abundante nubosidad y desmejorando hacia la noche

El sábado se presentará como la jornada más estable de las próximas horas. No rigen alertas meteorológicas, aunque habrá abundante nubosidad y un ambiente fresco a templado.

Temperaturas: Se anticipa una mínima de 12°C y una máxima de 17°C.

Vientos y humedad: Vientos del sector sudeste a 13 km/h y una humedad elevada que rozará el 90%.

Hacia la noche: Aumentará la inestabilidad con un 40% de probabilidad de tormentas aisladas o lluvias en la región.

Domingo de alerta amarillo: cuáles son las zonas afectadas

El domingo 16 de agosto las condiciones empeorarán de forma marcada. El alerta amarillo abarca la madrugada, la mañana y la noche de ese día, comprendiendo a los departamentos del noreste entrerriano: Concordia, Federación, San Salvador, Federal y Feliciano.

Un alerta de nivel amarillo implica la posibilidad de que se desarrollen fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Para Concordia y la zona se prevé un 70% de probabilidades de tormentas fuertes a lo largo de toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C de mínima y los 17°C de máxima.

¿Cómo seguirá el tiempo el resto del fin de semana largo?

El mal tiempo no dará tregua con el cierre del fin de semana largo:

Lunes: En el último día festivo del período, se mantendrá un 70% de probabilidades de tormentas de variada intensidad en la región.

Martes y Miércoles: Continuará la inestabilidad con probabilidad de precipitaciones y un progresivo descenso de las temperaturas, con marcas máximas que apenas alcanzarán los 13°C.

Jueves: Según los registros del SMN, recién a partir del jueves se espera una mejora definitiva de las condiciones meteorológicas.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas