Se viene una gran jornada deportiva este sábado en colonia Ayui

Sin dudas una manera muy creativa de juntar distintas actividades bajo una misma estructura que pondrá en escena la A.C.P.C. en coordinación con el Municipio de Colonia Ayui.

A las 13.30hs todo arranca con la realización del duatlon infantil con distintas distancias para chicos comprendidos entre los 4 y 13 años, y desde las 14.45 hs. se dará inicio en forma simultánea al duatlon junto con los 5k que comprende un circuito de 4 fechas, y cuyo recorrido es coincidente con los primeros cinco kilómetros que recorre el duatlon, y así será en las cuatro fechas de presentación de este Campeonato novedoso para nuestra región.

En lo estrictamente referido al duatlon, el mismo será en distancia sprint, con 5 de pedestrismo, 20 de ciclismo y 2.5 de pedestrismo, en un recorrido muy atractivo dentro del pueblo y por la ruta de acceso a esta localidad. Recordemos que la primera fecha en Chajari fue ganada por los concordienses y actuales campeones del Circuito, Eduardo Pelichero y Ana Maria Brunini.

Y con respecto al Circuito Jeep 5k sorprende gratamente en la previa la buena cantidad de preinscriptos, estimando que presentará una buena convocatoria esta primera fecha que tendrá a los más destacados corredores de nuestra ciudad que pugnarán por lograr el título de esta primera edición del certámen.

Cabe destacar que este viernes en Lauria Rodados (E. Rios 770) habrá inscripción presencial, tanto para el duatlon como para los 5k, en el horario de 20 a 21 hs., mientras que el sábado en Colonia Ayui se abrirá a las 13hs la inscripción para todas las actividades.

Prensa ACPC