Se viene una nueva edición de la “Expo Navidad” en Concordia

La iniciativa reunirá a artesanos y emprendedores locales, quienes podrán exhibir y comercializar sus productos en un espacio que promueve la producción local y el consumo responsable. Además, el público podrá disfrutar de una variada grilla de espectáculos artísticos, presentaciones de ballet y un completo patio gastronómico con diversas opciones.

La Expo Navidad comenzará el sábado 20 de diciembre a las 19:00 horas y se extenderá hasta las 3:00 de la madrugada. En tanto, el domingo 21 de diciembre las actividades se desarrollarán desde las 17:00 horas hasta la medianoche.