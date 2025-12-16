7PAGINAS

Martes 16 de diciembre de 2025
Se viene una nueva edición de la “Expo Navidad” en Concordia

Este próximo fin de semana, el Parque Central “Viñedos Moulins” será escenario de una nueva edición de la tradicional “Expo Navidad”, una propuesta organizada por la Municipalidad de Concordia que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de un evento pensado para toda la familia, con acceso libre y gratuito.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

La iniciativa reunirá a artesanos y emprendedores locales, quienes podrán exhibir y comercializar sus productos en un espacio que promueve la producción local y el consumo responsable. Además, el público podrá disfrutar de una variada grilla de espectáculos artísticos, presentaciones de ballet y un completo patio gastronómico con diversas opciones.

La Expo Navidad comenzará el sábado 20 de diciembre a las 19:00 horas y se extenderá hasta las 3:00 de la madrugada. En tanto, el domingo 21 de diciembre las actividades se desarrollarán desde las 17:00 horas hasta la medianoche.