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Lunes 4 de mayo de 2026
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Se viene una nueva edición de los Juegos Culturales Entrerrianos

Están destinados a niños y jóvenes de 12 a 18 años de toda la provincia en categorías Sub 15, Sub 18 y Única. La temática de este año es Territorios que hablan: identidades en movimiento. Es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial de Cultura.
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Redacción 7Paginas

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La modalidad de participación es individual o grupal. Las disciplinas son: canto solista, freestyle, fotografía, artes visuales bidimensionales, cuento, poesía, videominuto, danza (individual y  pareja), teatro (unipersonal y grupal), historieta, payada y conjunto musical.

Cronograma:

Inscripciones abiertas hasta el 31 de junio a las 13hs.

Instancias locales: julio/agosto.

Encuentros regionales: agosto/septiembre, en Hernández, Ubajay, San José de Feliciano, Crespo y San Salvador.

Final provincial: 2 de Octubre en Nogoyá.

Las bases pueden consultarse en este link: BASES

Inscripción online: FORMULARIO

Todas las propuestas serán evaluadas por jurados especializados.

Consultas en el área de Cultura de cada localidad o al mail: juegosculturalesentrerrianos@gmail.com