Se vienen los 21k del Lago de Salto Grande

En esta oportunidad, la competencia contará con tres modalidades: 21K, 10K y 5K, adaptándose a distintos niveles y perfiles de corredores. A diferencia de la edición anterior, en la que se incluyó la distancia de 42K, este año la organización decidió apostar por circuitos más accesibles, promoviendo una mayor participación, en línea con lo señalado por el organizador, quien explicó que la distancia más larga no lograba convocar suficiente cantidad de corredores y que, por cuestiones de tiempo y logística, se optó por concentrar la propuesta en formatos más convocantes, incluida la distancia más corta, incorporada en la última edición de la carrera y que tuvo una muy buena respuesta del público.

La largada está prevista para las 8:30 horas, teniendo como punto de inicio y llegada el Hotel Ayuí, que funcionará como epicentro de la jornada. La mayoría de los corredores serán locales, con una fuerte presencia de atletas de la provincia, y también se espera la participación de competidores de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes, además de un importante número de corredores de la República Oriental del Uruguay.

Una vez más, el imponente entorno natural del Lago de Salto Grande será el escenario de esta propuesta deportiva, ofreciendo paisajes únicos que acompañan el desarrollo de la competencia y la convierten en una experiencia destacada tanto para corredores como para el público.

Desde CODESAL, organismo presidido por Eduardo Cristina y bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, se acompaña nuevamente la realización de este evento tan significativo para la región. En ese sentido, el organizador Javier del Castillo destacó: “El trabajo con CODESAL es muy bueno, ya nos hemos reunido para coordinar distintas cuestiones relacionadas con el evento. Siempre estamos muy bien respaldados por la corporación, con muy buena voluntad de ayudar y colaborar con este evento. Estamos muy conformes”.

La carrera no solo promueve la actividad física y los hábitos saludables, sino que también impulsa el turismo y fortalece el posicionamiento del Lago de Salto Grande como un destacado escenario deportivo, con características naturales ideales para este tipo de competencias.

De esta manera, se renueva una propuesta que combina deporte, naturaleza e integración, consolidándose como un evento que crece año a año y que ya forma parte del calendario deportivo regional.

Para más información sobre la carrera, inscripciones y detalles del evento, se puede visitar el sitio web www.encarrera.com.ar/21k o consultar el Instagram @21klagosaltogrande, donde se encuentra disponible toda la información actualizada.