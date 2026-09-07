Sebastián Arístides aseguró que el Nodo Logístico potenciará un cambio en la matriz productiva de Concordia

En una entrevista brindada al programa Punto de Inflexión, de Radio Rivadavia Concordia, el ingeniero agrónomo explicó que el proyecto contempla, entre otros aspectos, el desarrollo de una zona de actividad logística, un puerto para barcazas y la posibilidad de ampliar la infraestructura productiva en la zona sur de la ciudad.

Según explicó Arístides, la iniciativa apunta a brindar soluciones logísticas a sectores vinculados con los cítricos, arándanos, la madera, las carnes y otras actividades económicas de la región de Salto Grande.

Un proyecto que sería desarrollado en tres etapas

El funcionario municipal señaló que uno de los primeros pasos fue contratar una consultora para analizar la viabilidad técnica, económica, ambiental y social del proyecto.

“La devolución fue positiva. Se puede llevar adelante ese sueño, ese proyecto”, sostuvo Arístides, quien explicó que el estudio propone desarrollar la iniciativa en tres etapas.

De acuerdo a lo expresado por el secretario, la primera etapa consistiría en la creación de una Zona de Actividad Logística, con el objetivo de atraer a Concordia a diferentes sectores productivos que actualmente resuelven sus operaciones logísticas en otros puntos de la región.

“Hoy algunos sectores productivos están resolviendo sus problemas logísticos fuera de Concordia. El primer desafío es generar esa zona de actividad logística para que los sectores comiencen a operar acá”, explicó.

La zona proyectada debería contar con infraestructura adaptada a diferentes tipos de mercaderías, incluyendo espacios para camiones, zonas amplias de circulación y cámaras de frío.

El interés de sectores productivos

Arístides señaló que uno de los objetivos es lograr que los sectores productivos encuentren ventajas para instalar sus operaciones logísticas en Concordia.

“Tenemos que ser más competitivos, más atractivos, con ciertos beneficios y ventajas”, manifestó.

En ese sentido, reveló que incluso sectores que inicialmente no estaban entre los principales destinatarios del proyecto comenzaron a mostrar interés.

“El sector pollero, que no era uno de los primeros sectores a los que hubiéramos recurrido, se interesó, asistió a la presentación y nos convocó para reunirnos”, contó.

Una mirada regional y binacional

El secretario de Desarrollo Productivo remarcó que el proyecto debe pensarse desde una perspectiva regional y no únicamente desde Concordia.

“Nosotros no estamos a espaldas de Salto ni de Uruguay. Tiene que ser un aliado en esta batalla”, sostuvo.

En ese marco, planteó la necesidad de pensar en una integración logística sobre el río Uruguay, contemplando la posibilidad de que embarcaciones de ambos países puedan operar en los distintos puertos.

Arístides indicó que, según la información obtenida durante las gestiones realizadas, actualmente el río Uruguay ofrecería condiciones de navegabilidad hacia Concordia durante aproximadamente el 75% del año, porcentaje que podría elevarse con obras de dragado.

“No vamos a resolver todos los problemas solamente con el puerto”

Al ser consultado sobre el impacto que el proyecto podría tener en el empleo y en la situación económica de Concordia, Arístides fue cauto y aseguró que sería incorrecto afirmar que una sola obra solucionará todos los problemas de la ciudad.

El funcionario reconoció que existe una importante cantidad de personas que demandan empleo, aunque también señaló la necesidad de formar recursos humanos para las nuevas actividades que podría generar el desarrollo logístico.

“No sería serio decir que con el puerto vamos a resolver todos los problemas”, afirmó.

Sin embargo, consideró que el Nodo Logístico podría convertirse en una nueva actividad dentro de la economía local y generar oportunidades para distintos sectores.

Una nueva “canasta” para la economía de Concordia

Arístides sostuvo que la matriz productiva de una ciudad es dinámica y depende de los sectores que generan empleo y movimiento económico.

En ese sentido, afirmó que el desarrollo del Nodo Logístico incorporaría una nueva actividad a la economía local.

“Va a cambiar, porque nosotros hoy no somos un nodo logístico. Eso no existe hoy y, si se genera, va a haber una nueva actividad”, expresó.

Finalmente, graficó el impacto potencial del proyecto como una nueva alternativa para la generación de actividad económica y empleo.

“Tenemos cuatro o cinco canastas y esto te puede dar una sexta canasta que hoy no existe. Va a generar impacto”, concluyó el secretario de Desarrollo Productivo, al destacar que el objetivo es poner en movimiento nuevos servicios, transportes, actividades y fuentes laborales vinculadas al desarrollo logístico.

Fuente: programa Punto de Inflexión de radio Rivadavia Concordia

Redacción de 7Paginas