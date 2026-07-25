Sebastián Porto trae el rugir de las motos al autódromo de Concordia con un gran Track Day de acceso gratuito

La actividad, promocionada por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia, se desarrollará durante el sábado 25 y domingo 26 de julio, entre las 9:00 y las 17:00 horas, y reunirá a cerca de un centenar de motociclistas de Argentina y países vecinos.

al respecto, Porto explicó que el encuentro servirá como antesala de la fecha del Campeonato Argentino de Motociclismo que se disputará en Concordia dentro de dos semanas.

«Es un Track Day que organizo yo. Participan los mismos pilotos que corren el Campeonato Nacional, pero también personas que no compiten y quieren disfrutar de sus motos en un circuito con total seguridad. Hay motos desde 300 centímetros cúbicos hasta las de mayor cilindrada», señaló.

El excompetidor destacó que llegarán participantes de diferentes puntos del país, además de motociclistas de Uruguay y Chile.

«La gran mayoría son pilotos argentinos, también vienen uruguayos y hay un piloto de Chile que participa habitualmente del Campeonato Nacional. Esperamos alrededor de 100 motos durante el fin de semana», indicó.

Los asistentes podrán observar en pista modelos de última generación de marcas como Ducati y BMW, motocicletas de competición que habitualmente no circulan por las calles y que se destacan por su gran potencia.

Además de las tandas libres, Porto brindará clínicas de manejo seguro, destinadas tanto a pilotos experimentados como a aficionados que buscan perfeccionar su conducción en un ámbito controlado.

El domingo, en tanto, la programación incluirá competencias por categorías y cilindradas.

«El domingo vamos a hacer una carrera por categoría. La idea es que el público pueda disfrutar de motos de carrera y de un espectáculo diferente», comentó.

Entrada gratuita y propuestas para toda la familia

El acceso al autódromo será completamente gratuito. Además de la actividad deportiva, los organizadores prepararon un espacio con música y un sector gastronómico para que el público pueda disfrutar de la jornada.

«Invitamos a toda la comunidad a acercarse. Habrá un lugar para comer, música y muchas motos de competición. Queremos que sea una fiesta para toda la familia», expresó Porto.

El autódromo está en condiciones

Consultado por los daños ocasionados por el fuerte temporal que afectó a Concordia días atrás, el ex piloto explicó que, si bien algunas instalaciones sufrieron inconvenientes, el circuito se encuentra en óptimas condiciones para recibir el evento.

«Hubo algunos daños en la zona de boxes, pero no afectan el desarrollo de la actividad. La pista está en perfectas condiciones y el autódromo autorizó la realización del evento», afirmó.

De esta manera, Concordia volverá a convertirse durante el fin de semana en un punto de encuentro para los amantes del motociclismo, con un espectáculo que servirá de preparación para la próxima fecha del Campeonato Argentino y que promete convocar a pilotos y aficionados de distintos puntos del país y la región.

Por Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas