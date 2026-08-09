Sebastián Uranga: “Debemos volver a los clubes de barrio porque son los que sostienen al deporte argentino”

El Secretario de Deportes de la provincia de Entre Ríos, Sebastián Uranga, se refirió al momento crucial que atraviesan los clubes entrerrianos ante el incremento de los costos fijos y operativos. Durante la entrevista radial, el histórico referente del básquet nacional enfatizó el rol social de las entidades deportivas comunitarias e instó a los dirigentes a aprovechar los programas de financiamiento estatal para garantizar su sustentabilidad.

La crisis de costos fijos y la realidad de los torneos

Al ser consultado sobre la ausencia de instituciones emblemáticas —como el club Ferro de Concordia— en competencias regionales debido a restricciones presupuestarias, Uranga explicó que la principal dificultad radica en la logística y el mantenimiento cotidiano.

«El gran problema del deporte argentino son los costos fijos: los viajes, la comida y el alojamiento. Tengas el nivel de jugadores que tengas, viajar hay que viajar y comer hay que comer. Eso repercute enormemente en los presupuestos de las instituciones», remarcó el funcionario.

Ante este contexto, destacó que las políticas públicas deben orientarse a aliviar la carga económica de los dirigentes mediante mecanismos claros y previsibles de recaudación.

«Ganá con Tu Club»: la nueva rifa solidaria provincial

Entre las herramientas de gestión, Uranga ponderó el lanzamiento del programa «Ganá con Tu Club», impulsado en articulación entre el Gobierno Provincial, el IAFAS y la Lotería de Córdoba.

Mecanismo de recaudación: Se trata de una rifa digital solidaria con un valor inicial por número de $7.500.

Retorno directo: El 60% del valor de cada cartón vendido va directamente al CBU del club seleccionado por el comprador en la aplicación móvil.

Premios de nivel internacional: El juego incluye atractivos incentivos para los compradores, tales como viajes a eventos de la Fórmula 1, el Championship de Rugby o finales internacionales.

Uranga precisó que este programa convive y se complementa con la Ley de Mecenazgo (que permite a empresas derivar montos de Ingresos Brutos al deporte) y con los aportes no reintegrables de la provincia.

Regularización simplificada para las entidades

El histórico jugador de básquet recordó que para acceder a cualquiera de estos programas, los clubes deben contar con sus papeles al día («regular y vigente»). Con el objetivo de facilitar los trámites, se implementó una oficina de asesoramiento legal en la Secretaría y se simplificaron las exigencias ante Personas Jurídicas.

«Hay un sistema simplificado donde los clubes chicos ya no deben presentar balances anuales complejos ni rendiciones anuales costosas. Queremos que el trámite sea sencillo para que nadie quede afuera de los beneficios, como la exención de gastos en cuentas bancarias institucionales», señaló.

El valor social de las instituciones deportivas

A modo de reflexión, el exjugador reafirmó su compromiso con el desarrollo de la infraestructura de base y apeló al sentido de pertenencia que generan los espacios comunitarios.

«Los clubes sostienen el deporte argentino desde hace más de cien años. El club es amor, es tu amigo, tu barrio, tu familia y tu historia. Desde el Estado estamos para liberarles la carga y ayudarlos a mantenerse vivos y con previsibilidad», concluyó.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia. (Sábados de 9 a 12 hs)

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