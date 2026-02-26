Secuestran 48 envoltorios de cocaína y detienen a tres hombres en operativos realizados en distintos barrios de Concordia

El procedimiento, se llevó a cabo este miércoles en horas de la madrugada, cuando efectivos de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia desplegaron un operativo en los barrios José Hernández, Isthilart, San Miguel y Villa Jardín.

Durante el patrullaje, en inmediaciones de calles J. J. Sola y Felipe Gardel, y bajo la supervisión del segundo jefe de Operaciones, comisario inspector Benito Benítez, los uniformados intentaron identificar a un grupo de hombres que, al advertir la presencia policial, intentaron darse a la fuga ingresando a diferentes viviendas de la zona.

Según se informó a 7Paginas, los propietarios de los inmuebles hicieron salir a los sujetos al tomar conocimiento de la situación, lo que permitió el accionar policial. En ese contexto, dos de los individuos fueron aprehendidos en el lugar, mientras que un tercero logró huir por los fondos de varias propiedades, siendo finalmente interceptado en la intersección de calles Moulins y Felipe Gardel.

Minutos después, una vecina alertó a los efectivos que el último de los sospechosos había ingresado a su vivienda y que en el patio habría descartado una media con varios envoltorios blancos en su interior.

Tras el hallazgo, se procedió al secuestro de 48 envoltorios que, luego de la intervención del personal de la División Drogas Peligrosas y las tareas de campo correspondientes, arrojaron resultado positivo para cocaína. Además, se incautó una motocicleta marca Motomel 110 c.c.

Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Conti, se ordenó la detención de los tres hombres, de 30, 25 y 23 años, quienes quedaron imputados por los delitos de resistencia a la autoridad, violación de domicilio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Asimismo, se formalizó el secuestro de la sustancia y del rodado en el marco de la causa.