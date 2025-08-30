Secuestran moto robada en Buenos Aires que estaba siendo desarmada en un taller de Concordia

Según se informó a 7Paginas, el procedimiento se llevó a cabo en un local ubicado sobre calle Federación, luego de que los uniformados recibieran un aviso sobre la actividad sospechosa. Con la autorización del propietario, el personal policial ingresó al taller y constató la existencia de piezas correspondientes a una Honda Tornado 250cc.

Tras verificar la numeración del motor, se confirmó que el rodado había sido denunciado como robado en el partido de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires.

En el lugar se secuestraron numerosas autopartes: motor, cachas plásticas, guardabarros, dos ruedas, sistema eléctrico, manubrio, asiento, tanque de combustible, velocímetro, dos amortiguadores, cojín trasero, cuatro guiños, barrales, además de un teléfono celular.

Como resultado del procedimiento, un hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.