Secuestran un camión involucrado en el accidente fatal de la ruta 18

Una investigación policial permitió localizar este martes el camión que habría participado en el grave siniestro del 17 de noviembre en la Autovía Nacional 18, tras el cual una bebé de nueve meses perdió la vida. El vehículo fue hallado en Villaguay y secuestrado, mientras sus ocupantes fueron identificados e imputados.

De acuerdo con fuentes oficiales, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y de la División Operaciones y Seguridad Pública realizó tareas para reconstruir el recorrido del camión tras analizar registros fílmicos de cámaras de seguridad. Esa labor los llevó a las ciudades de Villaguay y Concordia.

Alrededor de las 11 horas, los investigadores dieron con el camión en una estación de servicios ubicada en Villaguay. El rodado quedó bajo custodia policial y fue puesto a disposición de la Fiscalía interviniente. Además, los ocupantes del vehículo fueron correctamente identificados y vinculados formalmente a la causa.