7PAGINAS

Jueves 2 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Secuestraron Cocaína, y detuvieron a cuatro mujeres y un hombre

Este jueves por la tarde, personal de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos llevó adelante una serie de allanamientos en distintos domicilios de Concordia, que dejaron como saldo el secuestro de cocaína y la detención de cinco personas.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Los procedimientos

Las órdenes de allanamiento se ejecutaron en viviendas ubicadas en calles Yamandú Rodríguez y Rívoli, y en Alda Sur y Cortada 60.

Durante los operativos, la Policía secuestró:

17 envoltorios con cocaína,

$95.000 en efectivo,

8 teléfonos celulares,

1 televisor Smart,

1 cámara de seguridad,

además de recortes varios y una tijera.

Detenidos

Como resultado, quedaron detenidos un hombre y cuatro mujeres, todos oriundos de Concordia, quienes fueron puestos a disposición de la justicia para continuar con las investigaciones correspondientes.