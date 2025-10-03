Secuestraron Cocaína, y detuvieron a cuatro mujeres y un hombre

Los procedimientos
Las órdenes de allanamiento se ejecutaron en viviendas ubicadas en calles Yamandú Rodríguez y Rívoli, y en Alda Sur y Cortada 60.
Durante los operativos, la Policía secuestró:
17 envoltorios con cocaína,
$95.000 en efectivo,
8 teléfonos celulares,
1 televisor Smart,
1 cámara de seguridad,
además de recortes varios y una tijera.
Detenidos
Como resultado, quedaron detenidos un hombre y cuatro mujeres, todos oriundos de Concordia, quienes fueron puestos a disposición de la justicia para continuar con las investigaciones correspondientes.