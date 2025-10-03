Secuestraron Cocaína, y detuvieron a cuatro mujeres y un hombre

Los procedimientos

Las órdenes de allanamiento se ejecutaron en viviendas ubicadas en calles Yamandú Rodríguez y Rívoli, y en Alda Sur y Cortada 60.

Durante los operativos, la Policía secuestró:

17 envoltorios con cocaína,

$95.000 en efectivo,

8 teléfonos celulares,

1 televisor Smart,

1 cámara de seguridad,

además de recortes varios y una tijera.

Detenidos

Como resultado, quedaron detenidos un hombre y cuatro mujeres, todos oriundos de Concordia, quienes fueron puestos a disposición de la justicia para continuar con las investigaciones correspondientes.