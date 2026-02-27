Según CAME, este verano viajaron 30,7 millones de turistas y el impacto económico rozó los $11 billones

El informe al que accedió 7Paginas, señala que la cantidad de viajeros creció 9,5% interanual respecto a 2025, mientras que el gasto total real aumentó 4,5%, impulsado principalmente por el mayor número de personas que pernoctaron al menos una noche fuera de su ciudad de residencia.

El gasto diario promedio alcanzó los $97.101, lo que representa una suba nominal del 28,2% frente al año pasado. Sin embargo, en términos reales —descontando la inflación— se registró una leve caída del 3,3%.

Estadías más cortas y consumo selectivo

Uno de los datos más relevantes del balance es la consolidación de un nuevo perfil de turista. La estadía media fue de 3,65 noches, levemente por debajo de las 3,7 de 2025 y bastante más baja que en 2023 (4,15) y 2022 (4,65).

La reducción acumulada refleja un cambio estructural en los hábitos de viaje: ante ingresos más ajustados, el visitante optó por escapadas más cortas en lugar de resignar la experiencia. El gasto se concentró en actividades de valor agregado como excursiones, gastronomía y eventos, mientras se moderaron consumos accesorios.

La temporada mostró un comportamiento dinámico pero heterogéneo. Los destinos que combinaron naturaleza con una agenda cultural y deportiva sólida lograron altos niveles de ocupación. Fines de semana largos, festivales, carnavales y competencias deportivas funcionaron como motores clave para la demanda, muchas veces con reservas definidas a último momento.

Destinos con mayor movimiento

En la Provincia de Buenos Aires, la costa atlántica volvió a liderar en volumen de visitantes, con Mar del Plata y Pinamar entre los destinos más elegidos. El fin de semana de Carnaval marcó uno de los picos de ocupación, superando el 80% en varios puntos.

La Ciudad Autonoma de Buenos Aires también se consolidó como polo urbano, con 83% de ocupación en Carnaval, más de 119.000 visitantes y un impacto superior a los $40.000 millones. La agenda de espectáculos y eventos deportivos, como el Argentina Open, resultó determinante.

En el Litoral, Entre Rios alcanzó 97% de ocupación promedio durante Carnaval, impulsada por el Carnaval del Pais y los complejos termales. Por su parte, Misiones volvió a destacarse con el Parque Nacional Iguazu como epicentro, superando los 172 mil ingresos en enero y con fuerte presencia internacional.

En el centro del país, Cordoba registró más de 5 millones de turistas entre enero y febrero, con ocupaciones cercanas al 90% en destinos como Villa Carlos Paz y Villa General Belgrano.

En Cuyo, Mendoza sostuvo una estadía media elevada (4,7 noches), apalancada por el enoturismo y los festivales. En el Norte, Salta recibió más de 651 mil visitantes en los dos primeros meses del año, con fuerte protagonismo de eventos como la Serenata de Cafayate, mientras que Jujuy alcanzó niveles cercanos al 99% en la Quebrada durante el Carnaval Grande.

En la Patagonia, Rio Negro y Neuquen combinaron propuestas de mar, lagos y montaña, mientras que Tierra del Fuego sostuvo una ocupación del 70% en Ushuaia, con alto gasto promedio diario.

Un verano con picos de consumo

El balance general deja en evidencia una dinámica marcada por “picos” de demanda más que por reservas anticipadas. El turista decidió a último momento, priorizó experiencias puntuales y ajustó la duración de la estadía.

El gasto fue selectivo pero significativo: allí donde la oferta estuvo bien diferenciada, el impacto económico fue contundente. No obstante, el sector enfrentó desafíos como rentabilidad ajustada, competencia informal y alta dependencia del clima y la agenda de eventos.

Con más viajeros, mayor derrame económico y una agenda cultural y deportiva que actuó como motor en todo el país, el verano 2026 cerró con números sólidos y dejó expectativas positivas para el resto del calendario turístico.