Según un informe de ASAP, Entre Ríos se ubicó entre las provincias con mayor transparencia fiscal del país

De acuerdo al monitoreo, realizado sobre la información publicada por las provincias al cierre del ejercicio 2025, Entre Ríos alcanzó un puntaje perfecto de 100 sobre 100, al cumplir con los estándares de publicidad y acceso a la información fiscal establecidos por la normativa vigente.

El resultado posiciona además a la Región Centro como el espacio con mayor nivel de transparencia fiscal de la Argentina, de acuerdo con la evaluación de la entidad especializada.

Desde el Gobierno provincial destacaron que, bajo la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, la provincia volvió a obtener la máxima calificación alcanzada en la evaluación anterior, lo que refleja la continuidad de una política orientada a fortalecer la transparencia, el acceso a la información pública y el ordenamiento de las cuentas del Estado.

Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal

El informe de ASAP resaltó especialmente que Entre Ríos cumplió en tiempo y forma con la publicación del Presupuesto 2026 y de la información fiscal correspondiente a diciembre de 2025.

Entre los datos difundidos se incluyen la ejecución presupuestaria, recursos, gastos, deuda pública, planta de personal y demás indicadores exigidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El desempeño provincial también sobresale al compararlo con el promedio nacional. Mientras el índice general del país alcanzó los 70,9 puntos, Entre Ríos mantuvo la calificación máxima de 100 puntos, ratificando su posición entre las provincias con mayor nivel de cumplimiento.

Transparencia y control ciudadano

Desde el Ejecutivo entrerriano señalaron que estos resultados reflejan el compromiso de la administración provincial con una gestión responsable, abierta y transparente, promoviendo el fortalecimiento de la calidad institucional, el control ciudadano y una mayor previsibilidad en la administración de los recursos públicos.

Con esta evaluación, Entre Ríos vuelve a posicionarse entre las jurisdicciones con mejores indicadores de transparencia fiscal del país, consolidando un desempeño destacado dentro de la Región Centro.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas