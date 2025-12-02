Según una encuesta nacional, Frigerio, entre los dirigentes con mejor imagen positiva del país

Con estos números, Frigerio se posiciona entre los dirigentes con menor nivel de rechazo dentro del ranking general elaborado por la consultora.

Cómo se ubican otros dirigentes

El estudio también incluyó referentes de distintos espacios políticos. Detrás del gobernador entrerriano aparece el expresidente Mauricio Macri, con 34% de imagen positiva, 20% regular y 44% negativa. La vicepresidenta Victoria Villarruel también figura en los primeros lugares, con 33% positiva, 23% regular y 34% negativa.

Entre los dirigentes con buena consideración pública se destacan:

Diego Valenzuela (intendente de 3 de Febrero): 27% positiva

Jorge Macri (jefe de Gobierno porteño): 26% positiva

Maximiliano Pullaro (gobernador de Santa Fe): 25% positiva

En contraste, los niveles de rechazo más elevados se registran en:

Axel Kicillof (gobernador bonaerense): 61% negativa

Juan Grabois: 61% negativa

Cristina Fernández de Kirchner: 71% negativa

Sergio Massa: 68% negativa

Imagen de las principales figuras nacionales

El informe abre con la evaluación de los dirigentes más influyentes del país:

Javier Milei (Presidente): 53% positiva, 9% regular y 38% negativa

Patricia Bullrich (ministra de Seguridad): 51% positiva

Diego Santilli (ministro del Interior): 46% positiva

Manuel Adorni (Jefe de Gabinete): 45% positiva

Luis Caputo (ministro de Economía): 43% positiva

Martín Menem (presidente de Diputados): 35% positiva

Estos indicadores muestran un escenario político donde las figuras del oficialismo nacional conservan niveles de apoyo significativos, aunque con segmentos de rechazo también importantes.

Opinión pública sobre las reformas laboral e impositiva

El estudio midió además el nivel de conocimiento y apoyo a dos reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Reforma laboral:

82% dijo estar informado sobre el proyecto.

49% está de acuerdo.

32% manifestó desacuerdo.

19% no tiene postura definida.

Reforma impositiva:

63% afirmó conocer la iniciativa.

42% se mostró a favor.

24% en desacuerdo.

34% respondió “no sabe”, mostrando mayor incertidumbre en comparación con la reforma laboral.

Metodología del estudio

La consultora brindó detalles sobre el procedimiento empleado:

Encuesta Nacional

Fechas: 19 al 27 de noviembre de 2025

Cobertura: localidades de todo el país

Muestra: 1.722 casos efectivos

Población: personas mayores de 16 años

Diseño: muestra estratificada y ponderada por sexo y edad, con control de voto legislativo 2025

Modalidad: online (CAWI)

Encuesta en CABA

Mismas fechas de relevamiento

Muestra: 1.136 casos efectivos

Estratificación por comunas y control electoral

El estudio confirma el posicionamiento nacional de Rogelio Frigerio, quien vuelve a aparecer entre las figuras con mejor consideración pública en un contexto político marcado por altos niveles de polarización.