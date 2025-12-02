Según una encuesta nacional, Frigerio, entre los dirigentes con mejor imagen positiva del país

Con estos números, Frigerio se posiciona entre los dirigentes con menor nivel de rechazo dentro del ranking general elaborado por la consultora.
Cómo se ubican otros dirigentes
El estudio también incluyó referentes de distintos espacios políticos. Detrás del gobernador entrerriano aparece el expresidente Mauricio Macri, con 34% de imagen positiva, 20% regular y 44% negativa. La vicepresidenta Victoria Villarruel también figura en los primeros lugares, con 33% positiva, 23% regular y 34% negativa.
Entre los dirigentes con buena consideración pública se destacan:
Diego Valenzuela (intendente de 3 de Febrero): 27% positiva
Jorge Macri (jefe de Gobierno porteño): 26% positiva
Maximiliano Pullaro (gobernador de Santa Fe): 25% positiva
En contraste, los niveles de rechazo más elevados se registran en:
Axel Kicillof (gobernador bonaerense): 61% negativa
Juan Grabois: 61% negativa
Cristina Fernández de Kirchner: 71% negativa
Sergio Massa: 68% negativa
Imagen de las principales figuras nacionales
El informe abre con la evaluación de los dirigentes más influyentes del país:
Javier Milei (Presidente): 53% positiva, 9% regular y 38% negativa
Patricia Bullrich (ministra de Seguridad): 51% positiva
Diego Santilli (ministro del Interior): 46% positiva
Manuel Adorni (Jefe de Gabinete): 45% positiva
Luis Caputo (ministro de Economía): 43% positiva
Martín Menem (presidente de Diputados): 35% positiva
Estos indicadores muestran un escenario político donde las figuras del oficialismo nacional conservan niveles de apoyo significativos, aunque con segmentos de rechazo también importantes.
Opinión pública sobre las reformas laboral e impositiva
El estudio midió además el nivel de conocimiento y apoyo a dos reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
Reforma laboral:
82% dijo estar informado sobre el proyecto.
49% está de acuerdo.
32% manifestó desacuerdo.
19% no tiene postura definida.
Reforma impositiva:
63% afirmó conocer la iniciativa.
42% se mostró a favor.
24% en desacuerdo.
34% respondió “no sabe”, mostrando mayor incertidumbre en comparación con la reforma laboral.
Metodología del estudio
La consultora brindó detalles sobre el procedimiento empleado:
Encuesta Nacional
Fechas: 19 al 27 de noviembre de 2025
Cobertura: localidades de todo el país
Muestra: 1.722 casos efectivos
Población: personas mayores de 16 años
Diseño: muestra estratificada y ponderada por sexo y edad, con control de voto legislativo 2025
Modalidad: online (CAWI)
Encuesta en CABA
Mismas fechas de relevamiento
Muestra: 1.136 casos efectivos
Estratificación por comunas y control electoral
El estudio confirma el posicionamiento nacional de Rogelio Frigerio, quien vuelve a aparecer entre las figuras con mejor consideración pública en un contexto político marcado por altos niveles de polarización.