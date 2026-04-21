Seguridad digital en Concordia: Lanzan curso gratuito para prevenir estafas en adultos mayores

La propuesta busca reducir la brecha digital y brindar «escudos» prácticos a uno de los sectores más afectados por los engaños en la red. No se requiere experiencia previa para participar, ya que el enfoque está centrado en el uso cotidiano de la tecnología.

Blindar la vida digital: ¿Qué aprenderán los asistentes?

El curso estará a cargo del informático especializado Brian Galván, quien traducirá conceptos técnicos a un lenguaje sencillo y directo. El objetivo es que, tras dos encuentros, los alumnos puedan moverse en internet con autonomía y sin miedo.

Los ejes principales de la capacitación incluyen:

Detección de fraudes: Cómo identificar mensajes sospechosos y estafas en tiempo real.

Gestión de claves: Creación de contraseñas robustas que sean difíciles de vulnerar.

Doble seguridad: Configuración del segundo factor de autenticación en WhatsApp y redes sociales.

Control de cuentas: Herramientas para saber si alguien está espiando o accediendo a sus perfiles sin permiso.

Cronograma y Modalidad

La capacitación es 100% virtual y gratuita, permitiendo que los interesados participen desde la comodidad de sus hogares. Al finalizar, se entregarán certificados de asistencia.

Constará de dos jornadas. La primera sobre «El mundo digital y sus peligros»: Se profundizará en la creación de contraseñas seguras y la protección de accesos a cuentas personales. Y en el segundo encuentro se abordará «Privacidad y acción ante hackeos»: Privacidad en redes sociales, conexiones seguras y casos prácticos sobre qué hacer frente a un ataque informático.

¿Cómo asegurar un lugar?

Debido a que el cupo es limitado para facilitar la interacción con el docente, los interesados deben completar el proceso de inscripción de la siguiente manera:

Ingresar al perfil de Instagram de @compromisoporconcordia.

Enviar un mensaje directo (DM) manifestando el interés en el curso.

Completar el formulario de registro que la organización enviará como respuesta.

«Esta iniciativa surge como una respuesta necesaria ante el incremento de delitos informáticos. Queremos que los vecinos de Concordia recuperen la tranquilidad y la seguridad al usar sus herramientas digitales», destacaron desde Compromiso por Concordia.