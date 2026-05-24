Seguridad en Concordia: intensos operativos de saturación barrial dejaron como saldo detenidos, droga y armas secuestradas

Segun lo informado a 7Paginas, los amplios operativos preventivos de saturación abarcaron de forma simultánea los barrios Villa Busti, El Sol, San Agustín, Toronjal, Nébel Sur, María Goretti, Ex Molino, Gruta de Lourdes, Ex Aero Club, Tiro Federal, Carretera La Cruz, Cipo, Llamarada, Itatí, Fátima 1° y 2°, Nueva Esperanza, Independencia, Gerardo Yoya, Las Colinas y Arrocera.

Para el despliegue territorial se coordinó el trabajo de funcionarios y móviles policiales de la Sección Cuerpo y Guardia, Policía Motorizada, la Guardia Especial y el personal de las Comisarías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 7ª, 8ª y 10ª. En términos generales, el balance del control en la vía pública registró la identificación de 47 personas y la inspección de 10 motovehículos (de los cuales 2 quedaron retenidos por falta de documentación obligatoria).

Barrio Fátima: intentó escapar y fue atrapado con dosis de cocaína

Durante las recorridas por las inmediaciones de calle Dr. Sauré y Cortada 58, los efectivos divisaron a un hombre que, al notar la presencia del despliegue policial, intentó darse a la fuga a pie. El accionar del personal frustró la huida a los pocos metros.

En el trayecto, el sospechoso se descartó de una media que, al ser requisada, contenía en su interior 22 envoltorios con cocaína. Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata a la División Drogas Peligrosas.

El hecho fue comunicado a la fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Montangie, quien dispuso la aprehensión formal del masculino bajo el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Barrio Centenario: dos detenidos tras un conflicto vecinal y el secuestro de un arma

Por otra parte, un llamado telefónico al Comando Radioeléctrico alertó a las autoridades sobre un conflicto entre vecinos en la zona de calles Nogoyá y Teniente Ibáñez, donde se habrían efectuado amenazas con armas de fuego.

Personal de las Comisarías 2ª y 4ª acudió rápidamente al lugar y logró reducir a dos hombres. En el procedimiento se procedió al secuestro preventivo de:

Un arma de fuego marca Bersa calibre .22.

Una motocicleta Mondial de 110 c.c. en la que se movilizaban.

La fiscalía interviniente ordenó el traslado y la detención de ambos sujetos, quienes quedaron a disposición de la Justicia imputados por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.