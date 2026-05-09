Seguridad en Concordia: megaoperativo de control en los accesos y saturación nocturna en los barrios

En una acción conjunta destinada a reforzar la prevención del delito y el ordenamiento vial, la Jefatura Departamental Concordia llevó adelante este fin de semana una serie de procedimientos de control tanto en los puntos neurálgicos de acceso a la ciudad como en diversos barrios periféricos.

Cerrojo en los ingresos

Durante la noche del viernes 8 de mayo, entre las 19:00 y las 21:00 horas, la División de Operaciones y Seguridad Pública coordinó un fuerte operativo en los principales accesos y egresos. La tarea contó con la colaboración activa de la Dirección de Tránsito Municipal y la Subsecretaría de Seguridad Urbana.

Los controles se apostaron estratégicamente en cuatro puntos clave:

Av. Pte. Illia y J.J. Valle.

Av. Pte. Perón (Rotonda de Villa Adela).

Av. Monseñor Rosch y Ruta Nacional 015.

Av. San Lorenzo y Maipú.

El saldo del control vehicular:

Automóviles: Se inspeccionaron 93 unidades, de las cuales 01 fue retenida por falta de documentación.

Motocicletas: Se controlaron 35 rodados, resultando en la retención de 04 unidades por irregularidades en la documentación obligatoria para circular.

Saturación nocturna en los barrios

La actividad policial no se detuvo y continuó durante la madrugada de este sábado 9 de mayo con un Operativo Preventivo de Saturación. En esta oportunidad, el despliegue estuvo a cargo de las Comisarías 3ª, 6ª y 10ª, con el apoyo de unidades de élite como la Sección Cuerpo y Guardia, la Motorizada y el Grupo Especial.

El patrullaje intensivo recorrió una amplia zona que incluyó los barrios: Villa Busti, Toronjal, Nébel Sur, 25 de Mayo, Costanera, Nébel, Asentamiento La Bianca, Dos Naciones y las manzanas A, B y C del sector 708.

Como resultado de esta intervención nocturna, se procedió a la identificación de 18 personas en la vía pública y se controlaron 3 motovehículos, practicándose la retención de uno de ellos por falta de papeles.

Desde la Jefatura Departamental destacaron a 7Paginas, que este tipo de operativos, que combinan el control de tránsito con la presencia policial en zonas sensibles, continuarán realizándose de manera sorpresiva para brindar mayor tranquilidad a los vecinos de Concordia.