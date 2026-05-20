Seguridad vial en Federación: el bloque del PJ impulsa un proyecto de resolución por obras urgentes en la Ruta 44

La preocupación de los ediles se profundizó tras un nuevo siniestro vial registrado la última semana. Según argumentaron desde la bancada oficialista a 7Paginas, el sector afectado es un espacio donde vecinos, instituciones deportivas y familias conviven a diario con el riesgo de la alta velocidad, la falta de infraestructura adecuada y la ausencia de medidas de seguridad vial acordes al actual crecimiento urbano.

Un reclamo que surge de la comunidad

Desde el bloque señalaron que la situación actual ya no puede ser naturalizada por las autoridades políticas ni institucionales:

«Detrás de cada reclamo hay vecinos que cruzan la ruta para ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o asistir a actividades deportivas. Hay familias que viven con miedo y una comunidad que exige respuestas concretas antes de que tengamos que lamentar nuevas tragedias», expresaron a través de los fundamentos del proyecto.

El objetivo central de la normativa presentada es que las áreas provinciales con competencia directa ejecuten de manera urgente estudios técnicos profesionales. El fin de estos análisis es determinar cuáles son las obras de infraestructura definitivas e intervenciones que corresponden realizar en la traza. En ese sentido, remarcaron que la seguridad vial «no puede depender de la improvisación ni de medidas aisladas», sino que requiere planificación y decisión política.

Medidas preventivas inmediatas

Mientras se gestionan y evalúan las soluciones de fondo para el acceso a Federación, el Proyecto de Resolución solicita la implementación a corto plazo de dispositivos de control y prevención urbana, entre los que se destacan:

Elementos físicos y tecnológicos para la reducción de velocidad.

Renovación e incremento de la señalización vial (vistas y cartelería).

Creación de sendas seguras para peatones y ciclistas.

Presencia permanente de operativos de control vial coordinados por las fuerzas de seguridad.

«Como concejales tenemos la obligación de representar el reclamo de la comunidad y exigir respuestas. La seguridad y la vida de nuestros vecinos deben estar por encima de cualquier demora burocrática o indiferencia institucional», concluyeron los ediles del bloque justicialista, instando a las autoridades provinciales a asumir la responsabilidad de actuar ante el estado de la Ruta 44.