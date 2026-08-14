Seis empresas presentaron ofertas para quedarse con la recolección de residuos en Concordia

La Municipalidad de Concordia realizó este jueves 13 de agosto la apertura de ofertas correspondiente a la Licitación Pública N° 47/2026, destinada a contratar el servicio de recolección domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en ocho zonas operativas de la ciudad que actualmente se encuentran tercerizadas, además de incorporar un sector de Pampa Soler.

El acto se llevó a cabo en la Dirección de Compras y Suministros y contó con la presentación de seis empresas, cuyas propuestas económicas quedaron formalmente asentadas en el acta de apertura.

Las ofertas mensuales fueron las siguientes:

Bodegas y Viñedos Santa Elena: $267.700.000.

Vitsa Soluciones Ambientales: $268.000.000.

Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F.: $270.000.000.

Ava Construcciones y Servicios S.A.: $286.720.000.

ASHIRA S.A.: $289.034.000.

Transportes Malvinas S.R.L.: $400.520.000.

De esta manera, la diferencia entre la propuesta económica más baja y la más alta supera los $132 millones mensuales.

Ahora comienza la evaluación

Desde el Municipio informaron a 7Paginas que, en esta primera instancia, todas las propuestas resultaron admisibles y pasarán a ser analizadas por la Comisión Evaluadora.

La evaluación no estará limitada al precio ofertado. También se tendrán en cuenta distintos aspectos técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Entre los criterios que serán analizados se encuentran los antecedentes en servicios similares, la antigüedad y el estado de la flota, las certificaciones de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001, además del plan operativo y el plan de contingencias presentado por cada empresa.

Una vez finalizada esta etapa, se determinará cuál de las propuestas reúne las condiciones necesarias para avanzar con la adjudicación del servicio.

Un proceso completamente digital

El procedimiento licitatorio se desarrolló íntegramente de manera electrónica mediante la plataforma de proveedores de la Municipalidad de Concordia.

Las empresas realizaron la presentación de sus ofertas a través de archivos encriptados, en el marco del mecanismo establecido para la licitación.

Desde el Gobierno local destacaron que el objetivo es garantizar un procedimiento abierto, competitivo y transparente, con reglas claras para todos los participantes y mecanismos de control durante las diferentes etapas de la contratación.

Un servicio esencial para la ciudad

La licitación definirá el futuro esquema de prestación de un servicio considerado esencial para los vecinos de Concordia.

Desde la Municipalidad señalaron a este medio que el proceso forma parte de una estrategia de eficiencia y mejora continua del modelo de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, con el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación y avanzar hacia mejores niveles de servicio.

La decisión final quedará en manos de la Comisión Evaluadora, que deberá ponderar las condiciones económicas y técnicas de las seis propuestas antes de determinar cuál será la empresa que finalmente se haga cargo del servicio.