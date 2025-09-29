Semana con clima primaveral y algunas lluvias en la región de Salto Grande

Tras un fin de semana cambiante —con lluvias durante la mañana del sábado y un domingo soleado—, el lunes comenzara con cielo parcialmente nublado, una mínima de 10 grados y un ascenso de la temperatura hasta los 23. Sin embargo, hacia la tarde aumentará la nubosidad y para la noche se estima un 40% de probabilidades de tormentas aisladas.

El martes presentará una mínima de 15 grados y una máxima de 25. En la madrugada y la mañana habrá condiciones de inestabilidad con igual porcentaje de chances de tormentas aisladas, aunque hacia la tarde y la noche las condiciones tenderán a mejorar, con cielo mayormente nublado, pero sin lluvias.

El miércoles se anticipa un panorama más estable, con una mínima de 11 grados y una máxima de 25, bajo cielo parcialmente nublado. Condiciones similares se repetirán el jueves, con registros que irán de 12 a 25 grados.

Para el viernes, en tanto, se espera un leve ascenso de las temperaturas, con una mínima de 15 y una máxima de 27 grados, y cielo parcialmente nublado, marcando un cierre de semana algo más cálido en la región.

