Semana Santa en Concordia: una nutrida agenda cultural y artística para disfrutar en comunidad

Concordia se prepara para vivir una Semana Santa especial, centrada en el encuentro, la reflexión y la puesta en valor de las tradiciones locales. Desde la gestión municipal se ha diseñado una agenda que integra expresiones religiosas, artísticas y artesanales, distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad para el disfrute de las familias concordienses y de los turistas que eligen la región.

El regreso de la Feria de las Golondrinas

Uno de los platos fuertes de este fin de semana largo será la 33° edición de la tradicional Feria de las Golondrinas. Este espacio, que ya es un sello distintivo de la ciudad, reunirá a destacados artesanos provenientes de Corrientes, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mar del Plata y, por supuesto, de distintos puntos de Entre Ríos.

La feria funcionará desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, en el horario de 10:00 a 21:00 hs. Los puestos estarán ubicados en la Plaza 25 de Mayo y en el Paseo del Bicentenario, ofreciendo una oportunidad única para apoyar el trabajo independiente y disfrutar de la producción artesanal nacional.

Música y espiritualidad en los templos

Para quienes buscan momentos de recogimiento y alta calidad artística, la agenda musical propone dos citas imperdibles:

Viernes 3 de abril (20:00 hs): En la Catedral San Antonio de Padua, se presentará un fragmento de la emblemática Misa Criolla junto a un repertorio de Música Lírica Litúrgica. Una propuesta que fusiona la raíz folclórica argentina con la solemnidad de la música académica.

Sábado 4 de abril (20:00 hs): La Iglesia de los Padres Capuchinos (Sarmiento 804) será sede de un imponente Concierto de Música Sacra. Participarán el Coro Tahil Mapu de la UNER, el Coro de Cámara de la Municipalidad, el Coro Amici y el Coro Cantabile. La velada contará además con la voz de la soprano Victoria Walls, acompañada por Alan Céspedes.

Museos abiertos

Quienes prefieran el recorrido por las artes visuales, el Museo Municipal de Artes Visuales y la Sala “Lucio Fontana” (Urquiza 638) mantendrán sus puertas abiertas durante todo el fin de semana. El público podrá visitar las muestras permanentes y temporarias de jueves a domingo, en el horario de 14:00 a 20:00 horas.

Desde la Subsecretaría de Educación y Cultura invitan a toda la comunidad a sumarse a estas propuestas que buscan, además de fomentar el turismo, fortalecer la identidad cultural de Concordia en una de las fechas más significativas del calendario.