Semana Santa en el río: El camping del gremio STEM se posiciona como una opción natural y accesible en Concordia

A medida que se acerca la Semana Santa, Concordia despliega su abanico de atractivos y, entre ellos, el camping del gremio municipal STEM surge como una alternativa ineludible para quienes buscan desconectar de la rutina sin alejarse de la comodidad.

Situado a la vera del río Uruguay, en la emblemática zona de la Tortuga Alegre, este espacio es un verdadero santuario para los amantes de la pesca y la vida al aire libre. La propuesta combina el paisaje litoraleño con una infraestructura pensada para el bienestar del visitante, logrando un ambiente seguro y familiar.

Confort en pleno monte

A diferencia de otros espacios agrestes, el camping de STEM ha realizado una fuerte inversión en servicios. Actualmente, el predio cuenta con:

Seguridad y Vigilancia: Sistema de monitoreo por cámaras y personal de seguridad privada para tranquilidad de los acampantes.

Conectividad: Servicio de Wi-Fi en todo el predio, permitiendo estar comunicados en medio de la naturaleza.

Infraestructura: Sanitarios en óptimas condiciones, mantenimiento permanente de limpieza y una proveeduría equipada con todo lo necesario para la estadía.

Una opción para «todos los bolsillos»

Desde la comisión directiva del gremio STEM comentaron a 7Paginas que el principal diferencial, además del entorno natural, es el bajo costo. Tanto los cánones de acampe como los servicios internos están diseñados para ser accesibles, convirtiéndose en una de las opciones más económicas de la región para disfrutar en familia o con amigos.

Esta combinación de precio y calidad ha traspasado las fronteras locales. Según informaron, en los últimos días se han multiplicado las consultas desde distintos puntos del país, especialmente de la provincia de Buenos Aires, por parte de turistas que buscan específicamente las bondades de la pesca y el relax que ofrece el río Uruguay.

Información Útil

Para quienes planean su visita este fin de semana largo, el camping ofrece canales directos de consulta:

Ubicación: Se puede llegar fácilmente utilizando el siguiente enlace de Google Maps.

Redes Sociales: En Instagram como @campingstemc_concordia, donde se pueden ver fotos de las instalaciones y el entorno.

Concordia se prepara para vivir una semana especial, y el camping de STEM invita a redescubrir la paz del río con todas las facilidades de la vida moderna.