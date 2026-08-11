«Semillas al desierto»: El espectáculo de poesía y canciones se presenta este fin de semana en Federación y Concordia

Este fin de semana, dos ciudades de la región de Salto Grande serán escenario de «Semillas al desierto», una propuesta escénica que combina poesía, canciones de autor y una profunda mirada crítica y esperanzadora sobre la condición humana. El espectáculo está integrado por Tinaí, cantautora oriunda de Concepción del Uruguay, y Claudio, poeta concordiense, ambos radicados actualmente en la ciudad de Colón.

La gira regional contempla dos presentaciones: la primera tendrá lugar este sábado 15 en Federación, en el marco del ciclo de lecturas en vivo La Pluma del Caburé (Poblarte, en Av. San Martín y 25 de Mayo) a partir de las 21:00 hs, donde también habrá micrófono abierto para poesía, música y teatro.

Por su parte, la cita en Concordia será el domingo 16 a las 21:00 hs en La Librería de Babel (Catamarca 70). Para este último show, el derecho a espectáculo tiene un valor de $10.000 y las entradas anticipadas se pueden reservar al teléfono 3454100014.

Un viaje poético desde la aridez hacia el florecer

«Semillas al desierto» es definido por sus creadores como un recorrido conceptual que transita distintas emociones y problemáticas actuales. La obra inicia celebrando el vínculo y el deseo, para luego adentrarse en territorios existenciales más complejos: el impacto ambiental causado por el ser humano, las tensiones en las relaciones interpersonales y las heridas sociales que van dejando tierra árida a su paso.

Faros de consuelo fácil, la propuesta aboga por un gesto de resistencia activa: sembrar a pesar de todo.

«La reflexión sobre la búsqueda, la creación artística y el activismo cultural aparecen como esa semilla: el acto de crear como resistencia poética en medio de un sistema depredador, la apuesta por el reverdecer desde lo cotidiano», expresaron los artistas a 7Paginas.

El espectáculo concluye retornando al punto de partida pero con una mirada transformada, celebrando el amor, el respeto y la belleza de las cosas simples entre semejantes, entendidos como brotes posibles aun en la tierra más seca.