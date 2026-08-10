«Sentí el Invierno en el Castillo»: Gastronomía regional y música en un marco emblemático de Concordia

El Castillo San Carlos albergó una exitosa jornada con cocina en vivo, folclore y degustaciones organizadas por la Subsecretaría de Turismo y el EMCONTUR. El chef cordobés Maxi Arias y la sommelier Yeny Ortega deleitaron al público con platos elaborados a base de productos típicos.

Este pasado sábado al mediodía, el imponente entorno del Parque San Carlos fue el escenario elegido para celebrar la propuesta turística y cultural “Sentí el Invierno en el Castillo”. La actividad, de acceso libre y gratuito, reunió a vecinos y visitantes que disfrutaron de una jornada al aire libre cargada de sabores, música tradicional y danza.

La iniciativa estuvo organizada de forma conjunta por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), buscando poner en valor la identidad local durante la temporada invernal.

El atractivo principal de la jornada estuvo a cargo del chef Maxi Arias —pentacampeón de cocina al disco de arado— y la sommelier y periodista gastronómica Yeny Ortega, referentes del proyecto Yema Gastronomía, quienes viajaron especialmente desde Córdoba para esta presentación.

En vivo y frente al público presente, los profesionales elaboraron preparaciones bien autóctonas adaptadas a los insumos locales: Menú principal: Risotto y chupín de boga al disco de arado con un toque de cítricos de la región.

Degustación: Los asistentes pudieron probar las delicias preparadas durante la demostración culinaria.

El encuentro estuvo acompañado por espectáculos de música folclórica en vivo y cuerpos de baile que le pusieron calidez a la mañana del sábado.

Durante el evento, la presidenta del EMCONTUR, María Belén Schauvinhold, destacó el acompañamiento de la comunidad y la importancia de impulsar este tipo de espacios para potenciar el turismo y la cultura local.

«Es una alegría ver a tanta gente acá disfrutando de este día de invierno, para compartir esta propuesta que nos muestra la identidad de Concordia a través de la gastronomía, nuestros sabores y nuestra cultura. Es un placer tenerlos en este lugar tan icónico como lo es el Castillo San Carlos», expresó la funcionaria.

Redaccion de 7Paginas