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Lunes 10 de agosto de 2026
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«Sentí el Invierno en el Castillo»: Gastronomía regional y música en un marco emblemático de Concordia

El Castillo San Carlos albergó una exitosa jornada con cocina en vivo, folclore y degustaciones organizadas por la Subsecretaría de Turismo y el EMCONTUR. El chef cordobés Maxi Arias y la sommelier Yeny Ortega deleitaron al público con platos elaborados a base de productos típicos. Este pasado sábado al mediodía, el imponente entorno del Parque San Carlos fue el escenario elegido para celebrar la propuesta turística y cultural “Sentí el Invierno en el Castillo”. La actividad, de acceso libre y gratuito, reunió a vecinos y visitantes que disfrutaron de una jornada al aire libre cargada de sabores, música tradicional y danza. La iniciativa estuvo organizada de forma conjunta por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), buscando poner en valor la identidad local durante la temporada invernal. Gastronomía con sello regional en disco de arado El atractivo principal de la jornada estuvo a cargo del chef Maxi Arias —pentacampeón de cocina al disco de arado— y la sommelier y periodista gastronómica Yeny Ortega, referentes del proyecto Yema Gastronomía, quienes viajaron especialmente desde Córdoba para esta presentación. En vivo y frente al público presente, los profesionales elaboraron preparaciones bien autóctonas adaptadas a los insumos locales: Menú principal: Risotto y chupín de boga al disco de arado con un toque de cítricos de la región. Degustación: Los asistentes pudieron probar las delicias preparadas durante la demostración culinaria. El encuentro estuvo acompañado por espectáculos de música folclórica en vivo y cuerpos de baile que le pusieron calidez a la mañana del sábado. Valoración oficial Durante el evento, la presidenta del EMCONTUR, María Belén Schauvinhold, destacó el acompañamiento de la comunidad y la importancia de impulsar este tipo de espacios para potenciar el turismo y la cultura local. "Es una alegría ver a tanta gente acá disfrutando de este día de invierno, para compartir esta propuesta que nos muestra la identidad de Concordia a través de la gastronomía, nuestros sabores y nuestra cultura. Es un placer tenerlos en este lugar tan icónico como lo es el Castillo San Carlos", expresó la funcionaria.
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El Castillo San Carlos albergó una exitosa jornada con cocina en vivo, folclore y degustaciones organizadas por la Subsecretaría de Turismo y el EMCONTUR. El chef cordobés Maxi Arias y la sommelier Yeny Ortega deleitaron al público con platos elaborados a base de productos típicos.

Este pasado sábado al mediodía, el imponente entorno del Parque San Carlos fue el escenario elegido para celebrar la propuesta turística y cultural “Sentí el Invierno en el Castillo”. La actividad, de acceso libre y gratuito, reunió a vecinos y visitantes que disfrutaron de una jornada al aire libre cargada de sabores, música tradicional y danza.

La iniciativa estuvo organizada de forma conjunta por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), buscando poner en valor la identidad local durante la temporada invernal.

El atractivo principal de la jornada estuvo a cargo del chef Maxi Arias —pentacampeón de cocina al disco de arado— y la sommelier y periodista gastronómica Yeny Ortega, referentes del proyecto Yema Gastronomía, quienes viajaron especialmente desde Córdoba para esta presentación.

En vivo y frente al público presente, los profesionales elaboraron preparaciones bien autóctonas adaptadas a los insumos locales: Menú principal: Risotto y chupín de boga al disco de arado con un toque de cítricos de la región.

Degustación: Los asistentes pudieron probar las delicias preparadas durante la demostración culinaria.

El encuentro estuvo acompañado por espectáculos de música folclórica en vivo y cuerpos de baile que le pusieron calidez a la mañana del sábado.

Durante el evento, la presidenta del EMCONTUR, María Belén Schauvinhold, destacó el acompañamiento de la comunidad y la importancia de impulsar este tipo de espacios para potenciar el turismo y la cultura local.

«Es una alegría ver a tanta gente acá disfrutando de este día de invierno, para compartir esta propuesta que nos muestra la identidad de Concordia a través de la gastronomía, nuestros sabores y nuestra cultura. Es un placer tenerlos en este lugar tan icónico como lo es el Castillo San Carlos», expresó la funcionaria.

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